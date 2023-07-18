鳳山道路刨鋪 赫見漏水淘空地基

高雄市鳳山瑞春街14巷地面龜裂昨路面施工刨鋪，發現地下自來水管破漏、地底淘空，議員斥鳳山上半年已有多起自來水管破漏，不知何時變天坑，要求市府及自來水公司火速盤點，勿讓市民陷於恐慌。市府道工處憂心早年部分管線淺埋、易破損，台水指瑞春街均依標準規範埋設，持續推進老舊管線汰換。

鳳山瑞春街14巷道路龜裂不平，經地方多次反映昨進場刨鋪，大型工程車行經該路段時路面突下陷，工程車緊急駛離，經查是水管破漏，自來水如湧泉溢出，造成地基淘空，形成約30X50公分大小坑洞，議員李雅靜不滿指出，高雄到底有多少老舊管線需要汰換更新？

李雅靜表示，去年4月至9月她即通報3件管漏案，日前1天發現3天坑，昨又增加1件，這些坑洞成為危及汽機車行駛的不定時炸彈，市府及台水公有必要全面通盤檢視、汰換解決，別再以沒有預算或預算有限當藉口，讓市民每天處於恐慌中。

自來水公司第七區管理處拷潭廠昨上午10時獲報，11時進場開挖，漏水管線約在中午12時許修繕完工，交工務局道工處繼續執行刨鋪作業，道工處不諱言，早年縣區部分管線施作可能便宜行事，埋得太淺，以致道路施工時容易損壞。

台水公司第七區管理處長副處長徐志宏表示，瑞春街這條150毫米水管埋深1.2公尺，完全符合路權機關規定。對於議員要求全面盤點破漏管線，七區處一直都在做，持續統計管線漏水紀錄，且擇定漏水頻率高的管段優先汰換。

徐志宏說，台水公司2013年至2024年推動「降低漏水率計畫」，2018年至今斥資26億汰換管線239公里，今年高雄將花5.71億元，推動約60餘件換管工程。