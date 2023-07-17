屏東23歲最年輕警所長派任三地門「最美派出所」

屏東縣里港警分局三地門分駐所長王承修，去年警大畢業後分發到里港警分局，今年5月派任三地門分駐所長，成為屏東縣警局74個派出所長中最年輕的所長，王承修從小因家人工作關係在台中長大求學，能回到家鄉屏東服務，他說，努力學習、邊做邊學，做好治安與交通。

屏東縣里港警分局三地門分駐所，管轄三地門鄉三地村、達來村、德文村與大社村，三地門分駐所也是通往霧台鄉唯一道路，每到假日遊客眾多，加上台24線多彎道，也有許多重機愛好者聚集，轄內假日時車禍多，他說，希望能做好取締防制危險駕駛勤務，這不只影響遊客，也影響部落居民安危。

三地門分駐所今落成啟用，新建的分駐所結合排灣族圖騰雕刻設計，更成為屏東最美的派出所，王承修說，廳舍落成啟用後，對員警執勤環境加分很多。

23歲王承修說，5歲以前在屏東長大，之後因為父母親在台中工作，求學階段在台中度過，就讀台中一中時，他決定從警，他的父母親都是職業軍人，從小看到他們為國家服務辛苦樣子，父母親成為他的榜樣，家人也在屏東生活，去年畢業後回到家鄉屏東很幸運。

王承修去年10月派任到里港分局二組擔任查勤巡官，今年3月下旬派任九如分駐所帶班巡官，今年5月底派任三地門分駐所擔任所長。他說，三地門分駐所包括他有8名員警，除他以外，同事們都是原住民，部落居民很親切，有時路上巡邏時還有小朋友開心打招呼，他喜歡外勤工作，跟基層員警們一起努力奮鬥，喜歡與民眾互動。

派任三地門分駐所近2個月，他說，有次在三德檢查哨時，一名阿伯騎摩托車堅持上山，但他察覺這名阿伯過度熱情，還聞到酒味，攔查之下阿伯酒測值高達0.39毫克，依法辦理。

屏東縣警局指出，7個警分局共74個派出所（分駐所）長，有5人在30歲以下，屏東分局民族所長26歲陳陞、建國所27歲林仲恩、里港分局三地門分駐所23歲王承修、內埔分局瑪家分駐所28歲謝東穎，與恆春分局車城分駐所28歲李伯威。