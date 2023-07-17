陳福海拜會民航局 爭取台金空運運能與臨時班機

金門縣長陳福海今天赴交通部民航局拜會，針對台金航線運能方面進行溝通協調，期能使各時段運能符合鄉親需求，並增加國赴赴金旅遊誘因，提升金門觀光形象。

目前正值暑假旅遊旺季，因應國人旅遊需求及小三通開放中轉後空運人潮，台金航線7月起增加航班，但仍有不少鄉親反映所需時段常有訂位客滿情形，且在座位數增加幅度有限情形下，影響旅客來金觀光意願。

縣府觀光處新聞稿表示，經調查目前金門機場以平日下午至傍晚時段及假日搭機人潮較多，7月雖有增班，但中南部航班仍不足，且台北、台中及高雄等航線也有航班時段過於集中情形。

陳福海今天率觀光處長李銘培赴交通部民航局拜會局長林國顯，針對台金航線運能方面進行溝通協調。陳福海會中爭取部分尖峰時段航班再放大機型或增班，並透過民航局協調航空公司將航班平均分配於各時段，逐步使台金空運運能恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫前水準，航班時刻能符合鄉親需求。

另外，目前台金航班訂位率、載客率都高，如因天候、班機調度或航班因素影響取消，造成旅客滯留情形，且考量旅遊旺季，機場可能短時間內大量湧入搭機人潮。

陳福海會中希望民航局於機場發生滯留情形時，及時協調航空公司規劃機組人員人力，並備妥緊急疏運運能，使旅客能盡早返台，紓解滯留情形與民怨。林國顯允諾持續督促航空公司應視市場需求，適時增加台金航線運能，視航機及機組人員運用情形，妥善規劃預備運能，以利緊急疏運需求。

金門縣觀光處表示，將持續站在服務鄉親及提升本縣觀光立場，積極與民航局及航空公司協調尖峰時段定期航班運能，並視來金遊客量爭取旅遊旺季增班機，以滿足鄉親與觀光基本需求。