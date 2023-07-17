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高雄市區通勤月票掃碼異常 研判網路設定更改導致

中央社／ 高雄17日電

高雄MeNGo月票系統今天上午一度出現異常，導致民眾無法掃QR碼進入捷運閘門。高雄捷運公司表示，初步判斷是系統優化過程進行網路設定更改所致，今天深夜將再重新進行調整。

高雄市區399元通勤月票4月底上路，但高雄MeNGo月票系統今天上午9時多一度出現異常，導致民眾無法掃QR碼進入捷運閘門，時間逾1小時。只能由站務人員給予購票證明，讓民眾從別的閘門進入。

高雄捷運公司今天回應表示，MeNGo系統今天上午9時30分左右離峰時段，由系統自動測試發現QR碼產制異常，經緊急查修，於上午11時恢復正常，受影響時間約1.5小時，受影響人數約400多人，分散各車站。

高捷公司表示，初步判斷發生原因為系統優化過程進行網路設定更改所致，今天深夜將再重新進行調整。

高捷公司指出，系統異常發生後，MeNGo營運團隊立即通知相關運具業者按規劃的標準作業流程辦理，服務人員檢視APP相關購票紀錄即予通行。若有民眾仍遭溢扣或自行付費，可向MeNGo客服反映，經查證後將進行退費。

高雄市區399元通勤月票，可透過下載MeNGoAPP，在APP註冊綁定完成後即可購買，掃QR掃碼即可搭乘。

捷運 高捷 高雄市

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