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屏東縣社區關懷據點今年底力拚400處、布建密度9成
疫情解封後，各社區關懷據點逐漸活絡，屏東縣府本周在鹽埔鄉新二社區發展協會、佳冬鄉幸福關懷協會、恆春鎮茄湖社區發展協會及恆春鎮網紗社區發展協會等4處的社區照顧關懷據點陸續揭牌啟用，社會處表示，全縣據點396處，布建密度達89.39％，年底力拚據點400處，布建密度達9成。
縣長周春米今出席鹽埔鄉新二社區關懷據點揭牌儀式，長輩戴上兔子耳朵，雙手穿上不同顏色手套，超繽紛，帶領縣長周春米一起帶動唱跳。
周春米說，截至今年6月底，屏東縣人口數79萬7291人，其中65歲以上老人15萬7278人，占全縣人口19.72％，因應高齡化社會，致力打造在地安老。
社會處指出，鹽埔鄉新二社區，是鹽埔鄉13的村中人口數最多有4000多人，長輩約有近700多人。新二社區最初由理事長、總幹事帶領志工團隊，自發性的展開健康促進活動，直到2020年起響應醫村里一社區據點，才轉為辦理社區關懷據點，疫情期間，落實防疫措施，持續辦理，讓村里長輩有互相交流處所。
社會表示，屏東縣據點數達396處，布建密度達89.39%，服務涵蓋率維持在100%，期望年底前據點達成400處，讓布建密度持續往全縣百分百邁進，目前在萬巒鄉、崁頂鄉、屏東市個村里有試辦據點，鼓勵長輩走出家門，多多就近參與社區照顧關懷據點，一起健康促進、延緩老化、拓展人際關係，享受自主自立的在地安老生活。
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