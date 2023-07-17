教育界「蕭老大」蕭木川退休前突離世 21日瀟灑告別

高雄市中山國小校長蕭木川原本月底屆齡退休，6月23日在家長不慎跌倒昏迷，急救後在加護病房觀察20餘日，7月14日辭世，享壽66歲，告別式將於21日在九龍廳舉行。教育界人稱「蕭老大」的他，個性阿莎力，熱愛藝術和生活，榮獲藝術教育貢獻獎。他當年服務的文府國小，還曾是全台灣升起第一面空汙旗的校園。

蕭木川在教育界45年，歷任左營區永清國小主任，以及楠梓區援中國小、左營區文府國小、中山國小校長，20多年的校長資歷，在教育界孚眾望。他已申請今年底屆齡退休，可以投入最愛的畫畫，未料發生意外，教育界不敢置信，好友們都不勝唏噓。

蕭木川人緣好，不吝於提攜後輩，有股「自反而縮，雖千萬人吾往矣」的氣魄。地球公民基金會副執行長王敏玲回憶，2014年到2015年間，她走訪高雄的國中、小校園，說明為何要在校園升空汙旗？每次拜訪完走出校門時，她通常已經可以判斷接待的校長是真心想瞭解、還是應付的。

王敏玲說，蕭木川校長願意讓她進校園，在升旗台上跟小朋友們介紹空汙，然後在文府國小升上全台校園的第一面空汙旗，與港和國小同步；之後還陸續出席了反空汙的記者會、高雄市水泥業空汙排放標準的公聽會，以及反對東南水泥復工的1210反空汙遊行，以行動支持著環保倡議。

蕭木川在當校長的最後一次兒童節，為學童安排彰化溪洲的「拖拖拉拉牛耕隊」到校園，讓小朋友體驗牛耕文化，並與而高雄市家長協會合作，在校園高掛「禮義廉恥」匾額，提醒孩子們不要忘禮義廉恥的重要。

與蕭木川亦師亦友的新上國小校長王彥嵓，擔任治喪委員會總幹事，他感念蕭老大：「您總是瀟灑俐落，或馳騁於曠野，或游移於經綸，天地之間放聲大笑，帶給世間無比歡樂。」公祭訂於7月21日上午8點30分，九龍殯儀館九龍廳。