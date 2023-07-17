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屏東海生館看板人物、 動物隱藏式動作 讓美美展區更有溫情
百工百業遍布社會角落，各自堅守崗位，屏東海生館今年暑期推出10名工作人員故事，「歡迎我的海生館」系列活動，透過這些隱身幕後的工作人員，揭開館內10大隱藏版展區，帶領民眾細細品味館內展區與工程人員的連結性。
屏東海生館表示，「歡迎我的海生館」系列活動開跑就有遊客反應平時多次前去海生館，卻從來沒有發現南灣缸居然個有別有洞天的展區角落，陽光灑落的光影與海底魚悠游的身影，交織出夢幻絢麗的景象。
而冷冽的極地水域區需要嚴密監測與控制溫度，才能讓企鵝們舒適悠遊，稍有溫差就會使展缸出現反潮現象，影響觀賞視野，因此配有1名專屬清潔人員，她在每天早上開館前需清潔展缸壁面，確保民眾入館參觀時，展區保持在最高品質。每當她拿著抹布擦拭展缸辛勤工作時，總會引來一群企鵝游在展缸邊，跟著抹布的動向一起「打掃」缸內壁面，一同上下游動左右搖擺，畫面可愛逗人。
屏東海生館表示，館內工作人員猶如在深海裡微光漂流的浮游生物，扮演著微小卻極其關鍵的角色，閃耀著生命之光，系列活動透過10組展板人物的獨特視角，引領民眾更深入發掘海生館不同的面貌。
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