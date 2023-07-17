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美國德州聖安東尼奧市長率團訪高雄 盼汲取發展經驗

中央社／ 高雄17日電
美國德州聖安東尼奧市長朗．尼倫柏格（Ron Nirenberg）16日率團訪問高雄，他表示，很開心能見證姐妹市高雄市各項發展，將在訪問期間汲取高雄城市發展經驗。（高雄市政府行政暨國際處提供） 中央社
美國德州聖安東尼奧市長朗．尼倫柏格（Ron Nirenberg）16日率團訪問高雄，他表示，很開心能見證姐妹市高雄市各項發展，將在訪問期間汲取高雄城市發展經驗。（高雄市政府行政暨國際處提供） 中央社

美國德州聖安東尼奧市（San Antonio）市長朗．尼倫柏格（RonNirenberg）昨天率團訪問高雄，他表示很開心能見證姐妹市高雄市各項發展，令人印象深刻，將在訪問期間汲取高雄城市發展經驗。

高雄市政府行政暨國際處今天發布新聞稿表示，德州聖安東尼奧市為美國第7大城，朗．尼倫柏格率領市議員、企業代表及市府團隊訪問高雄，昨天參訪高雄市立圖書館總館、駁二藝術特區，也搭乘輕軌及文化遊艇等，從不同面向認識高雄。

尼倫柏格表示，這是他首度訪台，很開心能親眼見證姐妹市高雄市各項發展，尤其城市轉型之際，也保留歷史文化底蘊，令人印象深刻；他也將善用訪問期間汲取高雄城市發展經驗，並交換城市治理經驗。

聖安東尼奧市外交暨禮賓辦公室主任雪莉．道拉特沙希（Sherry Dowlatshahi）指出，駁二藝術特區將舊倉庫活化利用，以藝術文化為老舊建築注入新生命，同時也保留歷史意義，是非常創新作法；高雄是座科技轉型的先進城市，充滿公共藝術，且蘊含港灣城市意象。

高市府行國處長張硯卿表示，聖安東尼奧市與高雄市自1982年締結為姐妹市，去年兩市歡慶締盟40週年，很榮幸能迎接聖安東尼奧市代表團造訪高雄，相信能更促進雙方理解，並開拓2座城市未來更多合作機會。

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