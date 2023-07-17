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高雄通勤月票系統故障 出包原因竟是網路問題

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
高市交通局表示，今天上午9時許因電信業者網路設定問題，導致MeNGo月票QR Code無法顯示，經搶修已於11時排除故障。記者楊適群／攝影
高市交通局表示，今天上午9時許因電信業者網路設定問題，導致MeNGo月票QR Code無法顯示，經搶修已於11時排除故障。記者楊適群／攝影

高雄MeNGo 399通勤月票今年4月上路，但今天卻傳出系統異常導致民眾無法刷碼進站。交通局獲悉派員調查，初步瞭解，疑為電信業者進行網路設定，以致QR Code無法顯示讓乘客無法掃碼搭車。

上午9時許，MeNGo 399通勤月票的QR Code系統，莫名出現錯誤畫面，導致民眾無法使用QR Code掃描進入車站。站務人員緊急開立紙本證明，讓民眾從側邊民眾閘門進入，但系統問題導致搭車時間延誤，引發通勤族抱怨。

高市交通局表示，今天上午9點30分許離峰時段，MeNGo系統自動測試發現QR Code產制異常無法顯示畫面。經技術人員查明緊急處理，上午11時許恢復正常，影響時間約1.5小時。

交通局指出，系統發生異常時，MeNGo營運團隊即通知相關運具業者按規畫SOP處置，由服務人員檢視App相關購票記錄即予通行維護搭乘權益。若期間民眾遭溢扣或自行付費，可向MeNGo客服申請辦理退費

交通局說，月票系統故障原因，初判為電信業者進行網路設定導致。系統將在今晚公共運輸收班後進行調整，強化穩定性。交通局也已責成營運廠商高捷公司及團隊加強系統維護及客服，提供穩定可靠的運輸服務。

高市交通局表示，今天上午9時許因電信業者網路設定問題，導致MeNGo月票QR Code無法顯示，經搶修已於11時排除故障。記者楊適群／攝影
高市交通局表示，今天上午9時許因電信業者網路設定問題，導致MeNGo月票QR Code無法顯示，經搶修已於11時排除故障。記者楊適群／攝影
高市交通局表示，今天上午9時許因電信業者網路設定問題，導致MeNGo月票QR Code無法顯示，經搶修已於11時排除故障。記者楊適群／攝影
高市交通局表示，今天上午9時許因電信業者網路設定問題，導致MeNGo月票QR Code無法顯示，經搶修已於11時排除故障。記者楊適群／攝影

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