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旗津風箏節今提早試飛 22日起連三周假日登場
2023旗津風箏節及氣墊水樂園活動，即將在7月22日起連續3周的六、日於旗津登場。去年活動吸引7萬民眾前往觀賞主題風箏拍照打卡，今年邀請凱渥藝人及KOL為活動宣傳，海天美景吸引網友關注，預計今年活動再掀人潮。
觀光局表示，去年首度舉辦旗津風箏節，2天活動吸引7萬民眾參觀打卡。今年加碼自7月22日至8月6日3周的六、日連續6天，搭配不同主題風箏擴大舉辦。
觀光局長高閔琳說，這次風箏暖身試飛活動有大鯨魚群、彩色吸盤大章魚及各種動物，還特製長達25公尺的「WELCOME TO CIJIN」大字串風箏，搭配知名新生代女演員「寶藏女孩」雷嘉汭、網路女神陳怡伶和甜姐兒黃靖雅齊聚沙灘拍照宣傳，吸引網友分享討論。
觀光局表示，除主題風箏，現場也設置大型地景風箏供拍照；7月22日開幕有限定版衝浪風箏秀，營造陸海空3D同步啟動。除白天風箏展演及親子同樂大型氣墊遊樂設施，還有限量風箏DIY彩繪活動。7月22、29日及8月5日3個周六晚間，推出百米夜光神龍點亮旗津夜空，為暑假出遊增添更多樂趣。
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