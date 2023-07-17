高雄神秘米糕店「菜單點一套」只要45元！老闆曝不漲價內幕

這年頭薪水不漲，只有物價齊漲，你能想像現在還能買到一碗只要25元的米糕嗎？近日一名網友在網上分享高雄一家米糕店，即便把菜單上的品項全部各點一份也只要45元，讓許多饕客直呼不敢置信。

2023-07-17 12:00