高雄神秘米糕店「菜單點一套」只要45元！老闆曝不漲價內幕
這年頭薪水不漲，只有物價齊漲，你能想像現在還能買到一碗只要25元的米糕嗎？近日一名網友在網上分享高雄一家米糕店，即便把菜單上的品項全部各點一份也只要45元，讓許多饕客直呼不敢置信。
這名網友在臉書「爆廢公社二館」發文分享一家位於高雄巷弄內的米糕店，每天只營業早上6點至10點，品項更只有少少的4樣餐點，但仔細看這4項餐點價格卻便宜到讓人震驚。只見價目表上米糕25元、味噌湯5元、滷蛋10元和豆腐炸5元，即使把菜單上的品項全部點一遍「也都只要45元」，原PO也笑虧「內行的都直接『一套45元』」。
這則貼文吸引超過3千多名網友按讚，網友們嘖嘖稱奇，不敢置信如今物價飛漲竟還有一套45元的套餐，大家紛紛留言「我們南部物價就是便宜，100元能在高雄活一週」、「這價位利潤那麼低，竟然只賣4小時，老闆應該是開身體健康的」、「這賣到80、90元我都能接受，只賣45元太扯了啦」、「真羨慕南台灣，北部哪裡找得到50元能吃飽的？」、「這年頭居然還有25元的米糕，一定要號召親朋好友用新台幣下架！」
不少在地人進一步透露，「我小時候吃這家米糕8元、湯2元，一套才10元而已，真的很好吃」、「可以低調嗎？這樣以後在地人就吃不到了欸」、「我知道這家店，小時候媽媽常帶我去吃，店面的擺設和味道讓我難忘」，更有好心人滿足敲碗饕客，直接透露該店家位於高雄市三民區嫩江街159巷32號，是一間隱身於住家巷弄的不起眼店家。
根據《三立新聞網》報導，該米糕店老闆透露這家店由他的父親創立，至今開業50多年，店內主要客群都是工人和學生，許多網友大讚價格便宜到讓人震驚就是希望別讓這些客人生活負擔太大，所以才沒有調漲價格。
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