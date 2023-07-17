教保員、生服員難招人 盼比照社工調薪

衛福部為改善社工薪資待遇，明年補助民間社工員薪資，起薪調高8.16%，社工員起薪3萬7765元，約1萬人受惠，屏社福機構認為，提供身障族群服務的教保員和生活服務員權益被忽視，籲政府應比照，納入加薪考量，避免人員出走潮，損及弱勢族群權益，縣府表示，將向中央反映地方心聲。

屏東縣府社會處表示，中央近年在長照投入很多資源，居服員薪資普遍較教保員和生服員高，社工調薪確實影響其他一線人員士氣及工作意願，將在相關會議反映地方心聲。

屏東縣啟智協進會理事長潭子文表示，教保員、生服員是責任制，從把屎把尿到協助復健教育，除手臂、腰部痠痛等職業災害，還需花費極大心力，顧及每個學員不同狀態，教保員月薪僅3.2萬元，生服員月薪2.8萬元。

「沒有道理只調社工！」屏縣向陽啟能協會總幹事張靜玲表示，教保員和生服員須第一線面對孩子和家長，當成年四肢健全的智能障礙者出現情緒，須承受非常大壓力，為什麼同樣從事照顧服務，薪資結構差異這麼大？

潭子文說，教保員薪資福利不如人，離職率更高，機構常招聘不到人。