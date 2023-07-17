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高市查偷排汙 鳳山溪今年抓最多

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
高雄市環保局稽查河川汙染，採樣水質。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局稽查河川汙染，採樣水質。圖／高雄市環保局提供

高雄市府訂定8大流域不缺氧、不發臭及水岸活化目標，勤查汙水排放，發現部分業者常於大雨或半夜偷排，甚至私埋暗管排廢水，議員要求環保局掌握排放量及汙染物去向，交叉比對、反覆稽查；環保局表示，透過專案勤查重罰，去年裁處144件，裁罰3631萬餘元，今年裁處45件，罰款319萬餘元，鳳山溪稽查裁處件數最多。

高雄市8大流域包括二仁溪、阿公店溪、典寶溪、後勁溪、愛河、鳳山溪（前鎮河）、鹽水港溪與高屏溪。環保局統計，去年高屏溪裁處案件數及裁處金額最多，今年因執行鳳山溪上游稽查專案，鳳山溪裁處23件最多，高屏溪裁罰159萬餘元最高。

環保局表示，面對業者下大雨或半夜偷排廢水，必須預先埋伏取締。「現在很重科技執法。」環保局說，部分業者為躲避追查，私埋地下暗管排放廢水，環保局利用LED地下管線監視錄影系統、管型LED監控系統，或透地雷達搜查廠內是否有地下暗管。

「汙染源要持續監控！」高雄市議員郭建盟表示，環保局應掌握各工廠長期排放量及汙染物去向，交叉比對排查；對於過去有偷排記錄者更要反覆稽查。

高屏溪 高雄市 議員

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