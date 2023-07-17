美濃等區人口減 青農：找出特色留人

台灣連3年人口負成長，高雄市人口數雖連10月增加，但38區仍有20區人口數減少，其中大旗美9區及原民區均衰退，主因高齡化、出生率不足，就業機會匱乏，導致人口外移。議員呼籲「發展觀光產業，增加就業機會」，返鄉青年建議，以家鄉特色創造就業生機；美濃區長謝鶴琳說，透過行政手段讓青年留鄉創造財富。

民政局副局長林清益說明，高雄人口數近期增加，主因去年下半年國內疫情趨緩，國境開放，出境滿2年旅外國人順利入境，遷出國外人數減緩，另市府加速產業轉型、加速科技產業發展，近產業園區人口多成長，但大旗美9區以及原民區無大型科技園區，勞動人口外移，人口逐漸減少。

原住民市議員陳幸富觀察，原民區人口數本就不多，山區青年對務農興趣並不高，面臨高齡少子化危機，盼市府協助部落發展觀光產業，增加就業機會，才有機會讓青年回流，增加生育率。

「有就業機會，年輕人才會留下。」謝鶴琳表示，無論從事觀光、餐飲或農業，青年人需要工作，生活才有保障，公部門或地方民代都想方設法，透過行政手段讓青年留在家鄉創造財富。

美濃青農邱政鴻表示，過去在外地餐廳工作，11年前返回美濃種野蓮，野蓮年產值近5億，返鄉工作後不僅能存錢養家，生活更怡然自得，鼓勵青年若有心返鄉，可針對家鄉特色、創新發展。