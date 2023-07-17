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傳統市場凋零 攤商盼活化吸人潮

聯合報／ 記者楊適群／高雄報導
傳統市場曾是民眾採買首選，但隨著購物習慣改變，傳統市場人潮不若以往。記者楊適群／攝影
傳統市場曾是民眾採買首選，但隨著購物習慣改變，傳統市場人潮不若以往。記者楊適群／攝影

消費習慣改變，高雄許多傳統市場逐漸凋零，市議員指出，僅鳳山地區就有近10個傳統市場需活化，荒廢攤位恐成登革熱溫床，也憂心閒置市場成治安死角，呼籲市府協助轉型；市場攤商則認為，傳統市場賣的是「人情味」，但私人產權整合困難，政府若能協助提升購物環境，應能吸引人潮回流。

高市府經發局表示，活化傳統市場為市府重要政策，盤整全市閒置市場，產權多屬私有，將持續與土地所有權人整合共識後，協同都發局開發活化；近3年與中央進行72處市場改造與活化，投入4.3億元預算，其中六龜、田寮、湖內等14處市場正分批執行補強工程，預計2年內完成。

市議員張漢忠表示，消費者早期都在傳統市場採買生活所需，隨時代演進、購物習慣改變，超市、量販店成消費主要管道，傳統市場榮景大不如前。

他說，高雄鳳山地區除自由零售市場還有半數攤位營運，其他如仁愛、北門、南門等市場，許多攤商閒置，荒廢攤位間接造成鄰里環境髒亂，恐成登革熱溫床，甚至可能成為治安死角。

張漢忠指出，傳統市場多為私有產權，市府應從城市發展角度協助，對仍有人潮傳統市場，改善出入口、水溝、增設公用廁所，提升購物環境品質。若是閒置市場，可協助調查土地及攤商產權，並研討變更地目，規畫成社會住宅、長照機構、社區活動中心等，藉以活化空間增進區域生活機能。

王姓果菜攤商說，傳統市場產權多屬私有，要取得共識不容易，想就地活化執行上確實有難度；張姓魚販表示，消費習慣雖改變，但婆婆媽媽仍喜歡到傳統市場向熟識攤商購物。這些消費者到市場採買不單只是消費，還有感情交流的社交意義，比起冷冰冰賣場更有人情味。

傳統市場

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