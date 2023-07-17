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首度移師…金門習山海灣海泳 泳者喊鮮

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門海上長泳今年首度移師小金門習山海灣舉行，吸引不少年輕人參加。記者蔡家蓁／攝影
金門海上長泳今年首度移師小金門習山海灣舉行，吸引不少年輕人參加。記者蔡家蓁／攝影

金門海上長泳今年邁入第20屆，首度移師到新場域－小金門習山海灣舉行，考量場域安全性，參賽限額1000人，泳者在熱身操大會師後，8時鳴槍下水，千人雀躍地往海面衝，看起來像「下水餃」，熱鬧滾滾。

立委陳玉珍、金門副縣長李文良、體育署署長鄭世忠、陸委會文教處長張張等人都出席開幕，李文良說，此次活動場地是海洋與親子遊憩結合，具備大金門與小金門心連心特殊意義，金門大橋通了，要讓更多人體驗不一樣的金門之旅，各地泳者也能攜家帶眷探索烈嶼，親近海天一色的習山海灣。

南港高中師生徐逸君、李光鑫前天獲得金廈泳渡男子B組第一名，隔天接續參加金門海上長泳，兩人都說，游起來沒壓力，感覺很好，徐逸君說，過程中浪偏大，他在最後50公尺挑戰「人體衝浪」，相當好玩。

77歲泳者姜茂勝說，他幾乎每年報到挑戰長泳，已參與11次，今年新場地環境不錯，有新鮮感。女泳者觀察，今年新場域海浪較大，游出去較吃力，返程輕鬆許多，像是被推上岸。

現場也表揚連續10多年不缺席的15名「榮譽泳士」，分別是陳思華、李榮章、洪松江、洪松柏、蕭人豪等，很多是在地人，他們說，每年都很期待參加長泳，久而久之就成為賽事固定班底。

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