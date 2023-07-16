高雄本土登革熱+1！累計18例 鳳山男患者有台南市東區活動史

高雄市今天公布新增1例本土登革熱個案，這名居住鳳山區50多歲男性患者，曾前往台南東區活動，周五出現發燒及紅疹症狀，昨經醫院採檢確診，正住院觀察中；由於，該案住家社區附近有發現多處病媒蚊孳生源，已罰處1200元。據統計，高雄市本土登革熱個案累計至今已有18例。

高雄市府衛生局指出，這名鳳山男性患者平時活動地以住家及工作地為主，經疫調他曾有台南東區活動史。今天市府防疫團隊前往他居住地附近病媒蚊調查，發現社區住戶門前或屋後巷有多處孳生病媒蚊孑孓的陽性容器，包含花器、雨鞋、水桶、花器底盤、輪胎、塑膠桶等，捕獲孑孓共約110隻，現場防疫人員立即清除，並予以開罰。

針對此鳳山個案住家及工作地周邊100公尺範圍，衛生局已規畫明天進行強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作，請民眾依防治時間配合室內外的登革熱孳生源檢查及噴藥滅蚊工作。