高雄口袋美食第3波名單今出爐 108家街頭小吃滿足饕客味蕾

高市觀光局推出高雄料理職人口袋美食名單廣受好評，繼首波「中菜」及「在地菜」、第二波「日本料理」及「國際美饌」，今再推出第三波108家「街頭小吃」名單，網羅高雄各行政區街頭美味，琳瑯滿目種類必能滿足饕客味蕾。

觀光局表示，街頭小吃源自民眾生活，融合在地食材創造出獨特滋味。親民價格美味兼具的街頭小吃，總令人回味無窮，尤其有些老字號店家味道傳承三代，成為高雄在地特有風味。

此次選出108家街頭小吃，囊括高雄各行政區美食，如新興區「中正肉包」、「原鄉牛肉拉麵」；前金區「小暫渡米糕四神湯」、「前金肉燥飯」；苓雅區「老二腿庫飯」和「高雄苓雅油煎肉圓」等。至於被譽為小吃寶藏的鹽埕區，則有「阿財雞絲麵」、「阿英排骨飯」、「鴨肉珍」和「北港蔡三代筒仔米糕」等商家入選。

人口最多的鳳山區，除7月份入選米其林的「老爺美食館」，「鳳山鹹米苔目」、「橋邊香腸」、「鳳邑麵線」也上榜；三民區「侯記鴨肉飯」、「新大港大腸香腸」和左營果貿社區「美紅豆漿」、「寬來順早餐店」等知名小吃，也入選此次街頭小吃美味名單。

高市觀光局長高閔琳表示，入選的108家小吃各具特色，評選後今正式公布。先前推出的「台菜」、「在地菜」、「日本料理」、「國際美饌」的職人料理名單也廣受好評，美食名單會製作成冊並發放各大飯店和遊客中心，歡迎民眾尋訪高雄美食地圖。