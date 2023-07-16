快訊

北漂妹憂住頂加「雨聲像鞭炮」 過來人曝恐怖經驗：3分鐘決定再也不住

68萬YouTuber「蒟蒻講幹話」驚傳死訊 妻稱「只是死掉而已」

班機延誤！陽明交大緊急宣布 取消AMD董事長蘇姿丰名譽博士學位典禮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄口袋美食第3波名單今出爐 108家街頭小吃滿足饕客味蕾

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
高市觀光局今公布第3波高雄口袋美食，有108家街頭特色小吃入選名單。圖／高市觀光局提供
高市觀光局今公布第3波高雄口袋美食，有108家街頭特色小吃入選名單。圖／高市觀光局提供

高市觀光局推出高雄料理職人口袋美食名單廣受好評，繼首波「中菜」及「在地菜」、第二波「日本料理」及「國際美饌」，今再推出第三波108家「街頭小吃」名單，網羅高雄各行政區街頭美味，琳瑯滿目種類必能滿足饕客味蕾。

觀光局表示，街頭小吃源自民眾生活，融合在地食材創造出獨特滋味。親民價格美味兼具的街頭小吃，總令人回味無窮，尤其有些老字號店家味道傳承三代，成為高雄在地特有風味。

此次選出108家街頭小吃，囊括高雄各行政區美食，如新興區「中正肉包」、「原鄉牛肉拉麵」；前金區「小暫渡米糕四神湯」、「前金肉燥飯」；苓雅區「老二腿庫飯」和「高雄苓雅油煎肉圓」等。至於被譽為小吃寶藏的鹽埕區，則有「阿財雞絲麵」、「阿英排骨飯」、「鴨肉珍」和「北港蔡三代筒仔米糕」等商家入選。

人口最多的鳳山區，除7月份入選米其林的「老爺美食館」，「鳳山鹹米苔目」、「橋邊香腸」、「鳳邑麵線」也上榜；三民區「侯記鴨肉飯」、「新大港大腸香腸」和左營果貿社區「美紅豆漿」、「寬來順早餐店」等知名小吃，也入選此次街頭小吃美味名單。

高市觀光局長高閔琳表示，入選的108家小吃各具特色，評選後今正式公布。先前推出的「台菜」、「在地菜」、「日本料理」、「國際美饌」的職人料理名單也廣受好評，美食名單會製作成冊並發放各大飯店和遊客中心，歡迎民眾尋訪高雄美食地圖。

小吃 美食 日本料理

延伸閱讀

高雄超狂機車載2頭「重量級黑毛豬」！牠被硬塞端坐菜籃傻笑 網驚：居然不會垮

高雄女酒駕被警要求酒測 吹3次不成惱怒瞎扯機器壞了

高雄兒童藝術節水陸嗨翻暑假 持攻略免費玩到底

高雄鴛鴦搶匪搶婦人交保又搶2起落網 1被害人慘摔傷

相關新聞

輕軌工區交維改道 高市中正、大順路口限速30公里

現仍施工的高雄輕軌環狀建設第二階段工程，中正/大順路口第一階段交維施工明日完成，7月18日至8月31日將進行第二階段交維...

高雄口袋美食第3波名單今出爐 108家街頭小吃滿足饕客味蕾

高市觀光局推出高雄料理職人口袋美食名單廣受好評，繼首波「中菜」及「在地菜」、第二波「日本料理」及「國際美饌」，今再推出第...

賣的是人情味 民代：活化傳統市場吸引人潮

隨消費習慣改變，高雄許多傳統市場逐漸凋零，市議員張漢忠指出，荒廢攤位不僅成為登革熱溫床，閒置市場恐成治安死角。光是鳳山地...

影／金門海泳首度移師習山海灣 上千泳士下水擁抱大海

金門海上長泳今年邁入第20屆，首度移師到新場域─小金門習山海灣舉行，今年因評估場域的安全性，僅限制名額讓1000人參賽，...

泰利颱風外圍影響恆春半島持續豪雨 屏東市修剪路樹防意外

屏東縣受泰利颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，中央氣象局今早發布豪雨特報，恆春半島今上午7點至8點下起大雨，墾丁站測得...

高雄兒童藝術節水陸嗨翻暑假 持攻略免費玩到底

高雄兒童藝術節昨、今兩天在衛武營都會公園舉行，有免費的精彩節目演出，還有水陸遊玩設施進駐，變身為兒童大型遊樂場。主辦單位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦