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影／金門海泳首度移師習山海灣 上千泳士下水擁抱大海

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
第20屆金門海上長泳今天盛大舉行， 上千名泳者在下水前進行熱身操大會師。記者蔡家蓁／攝影
第20屆金門海上長泳今天盛大舉行， 上千名泳者在下水前進行熱身操大會師。記者蔡家蓁／攝影

金門海上長泳今年邁入第20屆，首度移師到新場域─小金門習山海灣舉行，今年因評估場域的安全性，僅限制名額讓1000人參賽，今天上千名兩岸泳士齊聚，大家穿戴五顏六色的泳裝與泳帽下水，將海面妝點得熱鬧繽紛，襯托出習山湖海天一色的美麗景致。

今天一早7點多，習山湖公園就陸續湧現大批泳士與民眾到場共襄盛舉，包括立委陳玉珍、金門副縣長李文良、體育署署長鄭世忠、陸委會文教處長張張、縣議員洪成發、金門體育會理事長唐麗輝、烈嶼鄉長洪若珊等人到場參加開幕儀式，並一起主持鳴笛。

上千名泳者在7點50分熱身操大會師之後，隨即在8點鳴槍下水，在鳴笛聲響起後，隨即選手們爭先恐後的往海面衝，看起來就像下水餃一樣，相當熱鬧。

李文良在致詞表示，這次活動場地是海洋與親子遊憩的結合，也具備大金門與小金門心連心的特殊意義，金門大橋通了，就是要讓大家能夠來這裡體驗一下不一樣的金門之旅，這場海泳活動辦在這裡，就是要趁這機會讓各地泳者們攜家帶眷一起來烈嶼鄉旅遊，體驗秘境的美和這海天一色的習山海灣，也歡迎各地的朋友們，大手牽小手，小腳伴大腳，多多來金門旅遊。

大會依往例準備計時晶片，個別計時不爭先恐後，千名泳者依組別下水，昨天獲得金廈泳渡男子B組第一名的南港高中師生徐逸君與李光鑫兩人都說，今天游起來沒壓力，感覺很好，徐逸君說，今天的浪比較大，他在最後50公尺還挑戰了「人體衝浪」，相當好玩。

今年77歲的泳者姜茂勝也說，他幾乎連年都有來金門挑戰長泳，前後參與11次，感覺今年的新場地很不錯，有不同的挑戰。

也有女泳者表示，今年新場域感覺海浪比較大，雖然游出去比較吃力，但返程時輕鬆很多，像是被推上岸一樣。

今天現場也表揚連續10多年來參與活動的15位「榮譽泳士」，分別是陳思華、李榮章、洪松江、洪松柏、蕭人豪等人，當中很多是在地人，他們都說，每年都超期待這項活動，幾乎沒參加，就感覺怪怪，久而久之就成為「固定班底」。

今年77歲的泳者姜茂勝說，他幾乎連年都有來金門挑戰長泳，前後參與11次，感覺今年的新場地很不錯，有不同的挑戰。記者蔡家蓁／攝影
今年77歲的泳者姜茂勝說，他幾乎連年都有來金門挑戰長泳，前後參與11次，感覺今年的新場地很不錯，有不同的挑戰。記者蔡家蓁／攝影
兩位女泳者都說，新場域很漂亮、乾淨，感覺游起來很舒服。記者蔡家蓁／攝影
兩位女泳者都說，新場域很漂亮、乾淨，感覺游起來很舒服。記者蔡家蓁／攝影
金門海上長泳今年首度移師到新場域─小金門習山海灣舉行，吸引不少年輕人到場參加，大家還興奮的跳起來。記者蔡家蓁／攝影
金門海上長泳今年首度移師到新場域─小金門習山海灣舉行，吸引不少年輕人到場參加，大家還興奮的跳起來。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良在致詞時，歡迎兩岸四地的泳士來金門參加，希望大家能好好體會金門之美。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良在致詞時，歡迎兩岸四地的泳士來金門參加，希望大家能好好體會金門之美。記者蔡家蓁／攝影
第20屆金門海上長泳今年首度移師到新場域─小金門習山海灣舉行，在鳴笛聲響起後，隨即選手們爭先恐後的往海面衝。記者蔡家蓁／攝影
第20屆金門海上長泳今年首度移師到新場域─小金門習山海灣舉行，在鳴笛聲響起後，隨即選手們爭先恐後的往海面衝。記者蔡家蓁／攝影
昨天獲得金廈泳渡男子B組第一名的南港高中師生徐逸君與李光鑫兩人都說，今天游起來沒壓力，感覺很好，徐逸君（右）說，今天的浪比較大，他在最後50公尺還挑戰了「人體衝浪」，相當好玩。
昨天獲得金廈泳渡男子B組第一名的南港高中師生徐逸君與李光鑫兩人都說，今天游起來沒壓力，感覺很好，徐逸君（右）說，今天的浪比較大，他在最後50公尺還挑戰了「人體衝浪」，相當好玩。

金門大橋 體育 水餃

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