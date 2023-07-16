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泰利颱風外圍影響恆春半島持續豪雨 屏東市修剪路樹防意外
屏東縣受泰利颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，中央氣象局今早發布豪雨特報，恆春半島今上午7點至8點下起大雨，墾丁站測得1小時雨量71.5毫米，水利署針對恆春發布一級淹水警戒，提醒鎮民慎防低窪地區及道路積淹水，另屏東市也於今上午封閉民族路、和平路交叉口，於中油屏東站附近修剪路樹，防範強風造成路樹傾倒影響交通。
中央氣象局今早發布豪雨特報，屏東恆春半島受泰利颱風外圍雲系影響有局部大雨或豪雨，恆春鎮、車城、滿州、枋山、獅子、牡丹鄉請注意劇烈降雨、雷擊，及低能見度，低窪地區慎防淹水。陳姓鎮民表示，早上僅下1個多小時的雨，目前風平浪靜。
屏東市今上午陰天多雲，為避免路樹受氣候影響傾倒造成車禍事故，施工單位申請路權封閉民族路、和平路交叉口全線，修剪道路中央安全島高3、4層樓的路樹，但有不少駕駛未收到封路施工消息被迫改道。
警方表示，為避免修剪路樹掉落枝幹傷及人車，因此封閉部分路段，施工單位有依行政程序向主管機關申請，請駕駛人多加包容，配合繞道。
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