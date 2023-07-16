高雄8大流域不缺氧發臭 環保局早鳥、晚鳥齊發抓汙染

高雄有八大流域，高雄市府訂定了八大流域不缺氧、不發臭及水岸活化的目標。環保局統計，去年各流域汙染裁處了144件，裁罰金額3631萬餘元；今年執行鳳山溪稽查專案，「早鳥」、「晚鳥」勤查重罰，對業者起嚇阻作用，不敢輕易偷排，至目前裁處了45件，罰款319萬餘元。

高雄八大流域包括：二仁溪、阿公店溪、典寶溪、後勁溪、愛河、鳳山溪（前鎮河）、鹽水港溪與高屏溪。環保局統計，111年裁處河川汙染144件，裁罰金額3631萬餘元，其中以高屏溪裁處案件數及裁處金額為最多，共34件及1萬109萬元；今年至7月15日，因執行鳳山溪上游稽查專案查獲多起事業水汙染案件，裁處件數以鳳山溪23件為最多，裁處金額則以高屏溪裁罰159萬多元為最高。

環保局表示，水汙染樣態大致可歸納為5種。「水色異常」可能成因為藻類增生、生活汙水流入、未經處理事業廢水排入等；「水體異味」可能成因為畜牧排泄物、化學藥劑、生活汙水或事業廢水排入等；「油汙」可能成因為生活汙水流入、工廠洩漏或遭棄置廢油等；「死魚」可能成因為缺氧、優養化、擱淺、廢酸、農藥、寒害或事業廢水排入等；「泡沫」可能成因為生活汙水流入、界面活性劑或河床高低差跌水等。

「現在也很重『科技執法』。」稽查人員說，河川稽查出發前，要準備稽查單、防護口罩、橡膠手套、防滑安全鞋、採樣器、冰桶、攜帶式儀器等器材，稽查作業都要作成紀錄。科學儀器有水質連續自動監測設施、LED地下管線監視錄影系統、管型LED監控系統、空拍機、縮時攝影機及遠端即時監控系統等，才能應付各種不同類型的汙染案件。

環保局稽查科表示，取締河川汙染也會碰到一些困難，業者常於下大雨或半夜時偷排廢水，防不勝防，面對這類型的偷排案件，環保局會先進行埋伏作業，並成立早鳥或晚鳥專案，利用科學儀器掌握排放證據後，一舉入廠查獲業者非法排放事實。不肖業者抱持公務員下班後不會稽查心態，進行偷排，所以執行「晚鳥專案」，日落至深夜執法；部分業者會於清晨排放，則排定「早鳥專案」，清晨進行埋伏取締。

至於有些業者為躲避追查而於地下私埋暗管排放廢水，環保局面對此類案件，就利用LED地下管線監視錄影系統、管型LED監控系統或透地雷達，搜查廠內是否有地下暗管的存在。

「汙染源要持續監控！」高雄市議員郭建盟表示，環保局還要掌握各工廠長期排放量、及汙染物的去向，交叉比對排查；過去有偷排記錄的，則要反覆稽查，讓業者心生警惕。