台中購物節代言找盧廣仲？ 議員促「盧盧配」

「小隊長」盧廣仲昨過38歲生日，在高雄巨蛋舉辦「勵志的黃昏的故鄉」演唱會。台中市議員劉士州為台中購物節出點子，建議今年代言人找盧廣仲，促成「盧盧配」，藉雙盧高聲量促銷購物節。不過經濟發展局透露，今年購物節代言人另有其人，陣容龎大，規劃中。

台中購物節約在10月暖身，前兩年代言人包括「姐姐」謝金燕、林美秀等。議員劉士州則建議今年找盧廣仲，因盧廣仲很受年輕人歡迎，剛好與市長可組成「盧盧配」，頗有看頭。

經發局長張峯源說，台中購物節已是全國聲量，今年預定不找明星代言，會以其他方式促銷，讓台中人更有參與感。

盧廣仲是台灣創作歌手、填詞人和演員，2017年，他參與「花甲轉大人」取景多在台中大肚一帶，盧廣仲憑該角色獲頒第53屆金鐘獎戲劇節目男主角獎、戲劇節目最具潛力新人獎等。