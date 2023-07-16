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高雄偏鄉「生不如死」 青農：找出家鄉特色創造就業生機

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
青農邱政鴻（左一）11年前返鄉種植野蓮。記者古和純／攝影
青農邱政鴻（左一）11年前返鄉種植野蓮。記者古和純／攝影

台灣連續三年人口負成長，據內政部最新統計，人口數2337萬3283人，相較上年同月「生不如死」負成長0.78倍，若以六都高雄來看，大旗美9區及原民地區人口數，今上半年均衰退，最高達1.7%，尤因偏鄉老年化又缺就業機會，有返鄉青年建議，先找出家鄉特色，為自己創造就業生機。

觀察高雄近期人口起伏，雖連續10個月整體人口數增加，38區中有18區上半年人口數增加，尤以左營、仁武、三民等區，增加人口數均達千人；不過，有20區人口數逐漸減少，民政局副局長林清益研判，主因為高齡化現象，加上出生人口力度不足，此外，就業機會匱乏，導致人口外移，也是重要影響因素。

上半年高雄人口數增加，林清益說明，主要是去年下半年國內疫情趨緩，國境全面開放，使出境滿2年旅外國人可順利入境，而遷出國外人數減緩；就產業發展來說，林清益指出，市府加速產業轉型並加速推動科技產業發展，因此，近產業園區、半導體S廊帶規畫等區域，都呈人口正成長。

但相對來說，大旗美9區以及原民居住地區，因無大型科技園區帶動就業人潮，以致勞動人口外移至其他新興發展行政區或外縣市，致使該區人口減少，呈現老年化。

立委邱議瑩指出，北高雄區塊大部分都被劃為水源保護區，規定不得有工業區開發或污染性工廠，所以當地產業以農業及觀光為主。而北高雄偏鄉人口減少主因，正是人口老化，而青年返鄉、新生兒出生的速度，目前仍比不上人口死亡。

據悉，高雄市6月底滿百歲以上長者，共有395人，女性高於男性，比5月底再增加3人，其中，美濃區65歲以上的長輩占比，更是超過28%，接近每3人就有1人是長者，因此，增進老年福利提升居住幸福感，開發鄉村觀光產業，為青年打造就業即戰力也是市府持續著力的焦點。

「要有就業機會，年輕人才會留下。」高雄市美濃區長謝鶴琳表示，無論從事觀光、餐飲或農業，青年人需要工作，生活才有後盾保障，目前公部門或地方民代都想方設法，透過行政手段讓青年在家鄉能創造財富。

邱議瑩表示，農委會近年推動政策性專案農業貸款，提供農民低利週轉金，一般青農5年有2百萬元免息貸款、百大青農5年有5百萬元免息貸款助，讓意願的青年取得所需資金返鄉從農，讓農村有新世代注入活水。

美濃青農邱政鴻表示，從小認為家鄉菜「野蓮」很特別，過去在外地餐廳工作，11年前毅然決然返回美濃，他說「當年回鄉決心種野蓮，是正確的決定!」由於，家鄉生活怡然自得，而野蓮年產值近5億，投入家鄉產業，還能存錢養家，他鼓勵青年若有心返鄉，可找出家鄉特色創新發展。

另外，在法律制度部分，邱議瑩之前在立院就倡議修法，建構「農民退休儲金制度」加上「老農津貼」，雙層式老年農民經濟安全保障制度，讓農民年老後可與其他行業退休人員一樣，享有適當的保障。

邱表示，多次倡議農保生育津貼應從2個月提高到3個月，並調高到6萬1200元，終於在今年年初立法院三讀通過，盼能鼓勵地方年輕人投入農業生產，青農敢生、肯生，增加在地人口。

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