潮州夜市頻違規 公所擬覓地合法化

屏東潮州夜市已設立10多年，是鎮內唯一夜市，攤商近期頻遭檢舉，警方對未經許可在道路擺攤開罰並要求撤離，近一個半月告發21件，此舉引發當地民眾哀嘆「潮州夜市要走入歷史？」鎮公所表示，已研議畫設潮州觀光夜市專區，輔導夜市合法化，目前已選定地點待與商家協調。

潮州夜市每逢周一及周五開市，近日民眾檢舉部分攤商在馬路上設攤影響通行，警方表示，過往接獲檢舉都是採勸導撤離，但檢舉案愈來愈多。

警方說，從6月初至7月14日共告發違規攤販21件，前晚單日就開出9張罰單，不少攤販見狀趕緊離開。

潮州在地民眾目睹警方開罰，不禁感嘆「潮州夜市是否將走入歷史？若不是要養家糊口，誰想四處擺攤？」有民眾表示，以往可擺攤但不代表永遠合法，政府應努力讓夜市合法化。

潮州鎮公所主秘王建元表示，當年潮州夜市在空地逐漸成型，近年高樓林立，攤商外溢到馬路上，雖一周僅開市兩天，但仍造成周邊住戶交通困擾，甚至阻礙救護車進出，且違停及垃圾問題弄得警察及清潔人員人仰馬翻。

王建元說，公所已研議設置觀光夜市專區，將協助夜市合法化，目前已選定合適地點，日後持續與商家協調，除了能維護攤商生計，也要保障用路人權益，更要保留地方特殊歷史記憶。