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高流制服趴 3千學子同樂

聯合報／ 記者任義宇／高雄報導

6月、7月正逢畢業季，高雄流行音樂中心昨舉辦全台最大「制服趴」演唱會，包括ØZI、Julia吳卓源、Karencici、鼓鼓呂思緯、閻奕格、謎路人等歌手獻唱，為畢業生祝福，3千名學子相約丟擲紙飛機，象徵迎向未來。

高流昨舉辦「夏祭．青春旅程」制服演唱會，獻給近幾年受疫情影響的學生一場盛大音樂饗宴，高流表示，這次實現年2前「打勾勾，下次見」線上畢業演唱會約定，打造這場學生限定、穿制服參加就能免費索票的演唱會，也設置黑板造型回憶塗鴉牆、限定拍貼機，讓同學一起創造青春回憶。

演唱會開場前，高雄市長陳其邁特地穿上雄中制服，前往會場與學生互動，並祝福學生未來前程似錦；演唱藝人呂思緯也為學生獻上祝福，鼓勵要在人生的道路上保持自己的姿態「找到自己喜歡的方向」。

節目壓軸階段，主持人邀請學生摺起紙飛機，3000名學生一起丟出五顏六色的紙飛機，在高流場館中畫出一道道弧線，在一陣祝福聲浪中，象徵學生將迎向未知且充滿挑戰，同時也讓人期待的美好未來。

從宜蘭來的學生說，滿場都是學生特別有「親切感」，很像大型校園活動。

劉姓姊妹說，有學生專場不用花費，就能見到偶像ØZI、吳卓源等，留下很好回憶。

演唱會 制服

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