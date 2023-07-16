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盼給寵物善終 高市允訂自治條例

聯合報／ 記者王昭月、張已廉、徐白櫻／連線報導

全國寵物300萬隻，現行高雄市的寵物若死亡當廢棄物焚燒，依廢棄物清理法處理，藍綠議員多次要求制定自治條例，盼給毛小孩善終。高市府表示，農委會已公布寵物生命紀念設施審查要點，逐步輔導業者合法經營及訂自治條例。屏東縣也著手盤點業者列入專業輔導對象，本月底前送中央審核。台東縣有業者表達投資意願，將依法審核。

飼主與寵物感情深厚，對寵物身後事越來越重視，寵物生命紀念業是新興行業，用地常衍生爭議，農委會日前公告「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查要點」，可望有效解套。

「如何讓飼主妥適處理寵物身後事又不影響其他人，重要的是要有適當的用地」，高市農業局長張清榮說，農委會審查要點規範寵物生命紀念設施至少要0.2公頃，且不得位於特定農業區、鄉村區、森林區；亦畫定與爆裂物、易燃物、醫院、學校、幼兒園、取水口的距離，山坡地有所規範，另對焚化排放、排水都有管制。

高市動保處長葉坤松表示，為完善管理寵物生命紀念業，近日舉辦「寵物生命紀念業輔導說明會」，邀農委會講師授課解惑，並將研訂寵物生命紀念自治條例，讓高雄毛孩從出到終老，都獲更友善的福利對待。

屏東縣府農業處長鄭永裕表示，民眾有需求可先行找業者處理，流浪狗貓或收容所部分，會有動保團體主動介入，交清潔隊或委託業者協助送至焚化爐處理，已盤點縣內相關業者，將針對地方需求研擬自治條例。

台東縣動物收容所可收費代焚化寵物遺體。縣府農業處長許家豪指出，台東目前尚未設置可安葬毛小孩的寵物生命紀念園區，不少人選擇在自家農地或住宅空地安葬愛犬或愛貓，也有人委託外縣市處理，未來會有此需求，已有業者詢問。

寵物 農委會

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