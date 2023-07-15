相約跑山注意別挨罰 屏東台24線今年已開逾千張罰單
暑假來臨不少車友相約跑山，避暑乘涼交流話家常，其中仍有不少危險駕駛，影響原鄉部落生活品質，據警方統計，通往屏東三地門、霧台鄉的省道台24線路段，自年初截至今日共取締超速813件，暑假占其中88件，通報噪音改裝車輛324件，警方將不定期會同環保局實施噪音、車輛排氣稽查，也與監理站共同針對車輛改裝等項目做稽查。
警方指出，依噪音管制法第26條規定，車輛噪音超過標準者，將處車輛所有人或使用人1800元以上，3600元以下罰鍰，不合格車輛必須改善至複驗合格，另民眾也可加入抓噪行列，若發現噪音車輛，請協助記錄下車號、地點、時間、妨害安寧事實及違規影像，並至環護署噪音車檢舉網站檢舉，環保局將依法辦理並通知到檢。
警方表示，為遏止噪音車輛經查驗合格後，又再度改裝導致擾寧行為，不論是攔檢或通知到檢車輛，只要由環保局檢驗合格，排氣管會貼上認證標籤，並上傳雲端列管，後續經查證屬再改裝排氣管車輛，將依噪音管制法第8條規定開罰3000元以上，30000元以下罰鍰。
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