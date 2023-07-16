金廈泳渡 陸官員專案入境

金廈泳渡華人接力公開賽暌違4年昨舉行，200名選手挑戰雙人接力賽，海象平穩，選手成績打破紀錄，男子組與女子組冠軍全由中國大陸選手包辦。另來自北京體育總局游泳中心社會活動部副部長許琦等人也隨隊到金門，是小三通復航後，首次有現職中國大陸官員，專案申請入境。

第11屆金廈泳渡昨上午8點30分鳴槍出發，泳士們縱身入水，全長7公里。此次公開賽分為三組別，男A組（14歲以上，30歲以下），男B組（31歲以上，55歲以下），女子組（14歲以上，55歲以下），每組取前20名頒發獎金，各組別總獎金約新台幣43萬元。

男子A組由趙捃博航-張滋航奪冠，成績85分29秒；男子B組第一名李光鑫-徐逸君成績106分05秒；女子組第一名陳張怡-陳慈成績91分11秒。

趙捃博航首次參加就拿到冠軍，他說，海象平穩，游起來感覺很好，參加這項活動很有意義，對此次成績很滿意；張滋航則回憶，最後衝刺時相差不到半公尺，一度落後，最後拚命往前衝，險勝對手。

今年包括廈門市政府辦公廳副主任柯斌偉、許琦等近30人，也隨隊前進金門，是年初小三通復航後，首次有現職中國大陸官員，以專案方式申請入境。

另外，金門縣政府教育處與台北市政府體育局昨也同步續簽運動交流合作備忘錄，縣府教育處長孫麗琪表示，藉由金廈泳渡，邀請北市體育局觀摩，雙方提出將針對大型體育賽事進行運動合作交流。