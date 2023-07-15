玩不停 屏東夏日狂歡祭今開幕就破10萬人次

屏東夏日狂歡祭自今起至8月27日，在潮州林後四林平地森林園區登場，活動採免費入場，有水樂園、大型遊樂設施、假日演唱會、森林舞台及市集，今開幕入園破10萬人次；縣長周春米表示，這個暑假屏東強檔活動不斷，夏日狂歡祭自昨開跑就吸引萬人參與，「為期1個半月，有信心上看百萬人次」，歡迎大小朋友前來放輕鬆一夏。

縣長周春米表示，屏東去年在東港大鵬灣首次舉辦夏日狂歡祭，吸引超過200萬人次參加，大受好評，為均衡屏東區域發展，今年移師到潮州鎮林後四林平地森林園區舉辦，延續遊樂設施等規畫，再邀請國內外知名表演團體，包括紙風車劇團、FOCA福爾摩沙馬戲團，以及在地明華園風神寶寶，和入圍今年最佳新人的潮州土狗等，更有霹靂布袋戲傳統戲曲跨界演出。

她說，民眾可以規畫數天行程遊屏東，夏日狂歡祭鄰近潮好玩幸福村、潮州鐵道園區、潮州日式歷史建築文化園區，還可以到泰武、萬巒鄉來趟原民咖啡之旅、單車之旅、六堆好客之旅或美食之旅，不同路線滿足不同客群，「這個夏天，就是要來屏東玩！」

活動開幕由西班牙空中劇院揭開序幕，該劇團融入戲劇、馬戲特技等演出形式，這次帶來戲碼「唐吉軻德」，現場運用80噸的大型起重機吊起空中舞台，演員雜技表演結合戲劇、文學及科技燈光效果，帶領觀眾進入表演藝術的奇幻旅程。