千萬名車逛大街！高雄車商迎娶車隊嚇壞用路人：根本12棟房子

高雄市區今天出現超跑、豪車車隊，民眾仔細一看發現竟然是迎娶隊伍，讓用路人驚呼「要離12棟房子遠一點」，也不禁好奇這對新人的來頭。原來是南部知名車商娶媳婦，不少同行、朋友「相挺」，要帶給新人美好回憶。

連姓車商表示，本身從事車行工作，這次娶媳婦邀請同業、朋友共襄盛舉，也算舉辦一次車聚，這些超跑都是車行同業、好友義氣相挺，要帶給兒子、媳婦美好回憶。

他也介紹，這次藍寶堅尼LP700、麥拉倫720S與600LT，還有作為主禮車的幻影Phantom，這幾台新車價都破3000萬，拿出這樣排場，來祝福兒子與媳婦感情修成正果。