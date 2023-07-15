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千萬名車逛大街！高雄車商迎娶車隊嚇壞用路人：根本12棟房子

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
南部知名車商娶媳婦，找來12台超跑豪車、豪車助陣，其中主禮車為破3000萬的勞斯萊斯幻影。記者任義宇／翻攝
南部知名車商娶媳婦，找來12台超跑豪車、豪車助陣，其中主禮車為破3000萬的勞斯萊斯幻影。記者任義宇／翻攝

高雄市區今天出現超跑、豪車車隊，民眾仔細一看發現竟然是迎娶隊伍，讓用路人驚呼「要離12棟房子遠一點」，也不禁好奇這對新人的來頭。原來是南部知名車商娶媳婦，不少同行、朋友「相挺」，要帶給新人美好回憶。

連姓車商表示，本身從事車行工作，這次娶媳婦邀請同業、朋友共襄盛舉，也算舉辦一次車聚，這些超跑都是車行同業、好友義氣相挺，要帶給兒子、媳婦美好回憶。

他也介紹，這次藍寶堅尼LP700、麥拉倫720S與600LT，還有作為主禮車的幻影Phantom，這幾台新車價都破3000萬，拿出這樣排場，來祝福兒子與媳婦感情修成正果。

看到這樣豪華車隊，讓用路人驚呼「根本是12棟房子」、「要離他們遠一點」，也有人好奇是哪位新娘「這麼有福氣」，不過超跑上路仍具有風險，連姓車商提醒，遇到超跑車隊不要因好奇而貼近追車，避免發生大家都不樂見的事故。

12輛超跑組成的迎娶隊伍，讓用路人驚呼「要離遠一點」。記者任義宇／翻攝
12輛超跑組成的迎娶隊伍，讓用路人驚呼「要離遠一點」。記者任義宇／翻攝

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