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高雄市登革熱+1 阿蓮區女子確診、感染途徑待釐清

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
病媒蚊孑孓。圖／讀者提供
病媒蚊孑孓。圖／讀者提供

高雄市今新增1例本土登革熱確診病例，高市衛生局說，今日新增個案是住在阿蓮區的50多歲女子，她沒有登革熱症狀，是在針對個案14、住在湖內區的男子做社區擴大採檢時，實驗室綜合檢驗結果確認女子是陽性，目前她已住院觀察，可能感染途徑尚待進一步釐清。

高市衛生局說，連同今天新增的1例，高雄市已累計17人確診本土登革熱。防疫團隊今天已針對阿蓮區女子的居住地半徑100公尺室內外，實施同步地毯式孳生源檢查及化學噴藥防治等緊急防治工作。

衛生局表示，防疫人員昨日針對阿蓮區這處社區巡檢，查獲有多處孳生病媒蚊的陽性容器，包括輪胎、4個水桶、塑膠布皺褶、棧板、飼料盒等都孳生病媒蚊孑孓，衛生局已針對違規者處1200元罰鍰。

高市衛生局人員發現水桶孳生病媒蚊孑孓。圖／讀者提供
高市衛生局人員發現水桶孳生病媒蚊孑孓。圖／讀者提供
高市衛生局人員發現飼料盒內積水，孳生病媒蚊孑孓。圖／讀者提供
高市衛生局人員發現飼料盒內積水，孳生病媒蚊孑孓。圖／讀者提供

衛生局 登革熱 確診 高雄市 病媒蚊

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