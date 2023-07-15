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高雄市登革熱+1 阿蓮區女子確診、感染途徑待釐清
高雄市今新增1例本土登革熱確診病例，高市衛生局說，今日新增個案是住在阿蓮區的50多歲女子，她沒有登革熱症狀，是在針對個案14、住在湖內區的男子做社區擴大採檢時，實驗室綜合檢驗結果確認女子是陽性，目前她已住院觀察，可能感染途徑尚待進一步釐清。
高市衛生局說，連同今天新增的1例，高雄市已累計17人確診本土登革熱。防疫團隊今天已針對阿蓮區女子的居住地半徑100公尺室內外，實施同步地毯式孳生源檢查及化學噴藥防治等緊急防治工作。
衛生局表示，防疫人員昨日針對阿蓮區這處社區巡檢，查獲有多處孳生病媒蚊的陽性容器，包括輪胎、4個水桶、塑膠布皺褶、棧板、飼料盒等都孳生病媒蚊孑孓，衛生局已針對違規者處1200元罰鍰。
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