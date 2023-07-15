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高流演唱會「學生限定」 有紙飛機的制服趴超吸睛

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高流舉辦「學生限定」演唱會，3000名學子丟出紙飛機，象徵迎向美好未來。記者劉學聖／攝影
高流舉辦「學生限定」演唱會，3000名學子丟出紙飛機，象徵迎向美好未來。記者劉學聖／攝影

6月、7月正逢畢業季，高雄流行音樂中心舉辦全台最大「制服趴」演唱會，ØZI、Julia 吳卓源、Karencici、鼓鼓 呂思緯、閻奕格、謎路人等歌手獻唱為畢業生祝福，3000學子相約丟擲紙飛機，象徵迎向未來。

高流今天舉辦「夏祭．青春旅程」制服演唱會，獻給近幾年受到疫情影響的學生一場盛大音樂饗宴，高流表示，這次實現年2前「打勾勾，下次見」線上畢業演唱會約定，打造這場學生限定、穿制服參加就能免費索票的演唱會，也設置黑板造型回憶塗鴉牆、限定拍貼機，讓同學一起創造青春回憶。

演唱會開場前，高雄市長陳其邁特地穿上雄中制服，前往會場與學生互動，並祝福學生未來前程似錦；演唱藝人呂思緯也為學生獻上祝福，鼓勵要在人生的道路上保持自己的姿態「找到自己喜歡的方向」。

節目進入壓軸階段，主持人邀請學生折起紙飛機，3000名學生一起丟出五顏六色的紙飛機，在高流場館中畫出一道道弧線，在一陣祝福聲浪中，象徵學生將迎向未知且充滿挑戰，同時也讓人期待的美好未來。

有遠道從宜蘭來的學生說，這場演唱會相比一般活動，因為滿場都是學生，因此特別有「親切感」，很像大型的校園活動，專程到訪就是為了彌補因疫情失去許多的青春活動；也有一對分別就讀國中、高中的劉姓姊妹說，有學生專場不用花費，就能見到偶像ØZI、吳卓源等，留下很好回憶。

來自鳳山高中的朱姓畢業生則分享，近年因疫情，錯失很多精彩活動，也讓社團生活受到影響，但因一情這兩年有較趨緩，相比前兩屆的學長姊什麼都不能辦「有幸運一點」，今天參加限定演唱會看到偶像很開心，也期許未來不要再受到疫情影響。

高雄市長陳其邁穿上雄中制服到場與學生互動，同時祝福學生前程似錦。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁穿上雄中制服到場與學生互動，同時祝福學生前程似錦。記者劉學聖／攝影
表演藝人呂思緯為學生獻上祝福，鼓勵要在人生的道路上保持自己的姿態「找到自己喜歡的方向」。圖／高流提供
表演藝人呂思緯為學生獻上祝福，鼓勵要在人生的道路上保持自己的姿態「找到自己喜歡的方向」。圖／高流提供
演唱會現場提供拍貼機，讓學生能合影留下美好回憶。記者任義宇／攝影
演唱會現場提供拍貼機，讓學生能合影留下美好回憶。記者任義宇／攝影

演唱會 制服 疫情 高雄流行音樂中心 陳其邁

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