高雄全球首座生成式AI醫療聚落誕生 搶攻智慧醫療商機

高雄亞灣區今天誕生全球首座生成式AI醫療產業聚落，由台灣人工智慧實驗室（AI Labs）結合高醫、高雄長庚、高雄榮總、義大醫院4大醫學中心組成聯合學習智慧醫療聯盟，藉由AI加持，為醫療人員提供更便捷、準確的醫療工具，達到精準醫療效能，市長陳其邁指智慧醫療已是醫院及醫學中心標配，相信未來5年台灣在智慧醫療領域的應用絕對能在全球扮演舉足輕重角色。

ChatGPT（聊天生成預訓練轉換器）去年掀起風潮，帶領生成式AI強勢進入產業經濟各領域，台灣人工智慧實驗室在經濟部及高市府協力下，結合高雄4大頂尖醫學中心及金屬工業中心組智慧醫療聯盟，進一步在高雄催生出生成式AI醫療產業聚落。

市長陳其邁表示，生成式AI醫療產業聚落可累積集體學習的能量，打破資料庫限制，加上有高雄頂尖醫療單位合作，他很有信心，高雄絕對能打「世界盃」。

AI Labs創辦人杜奕瑾表示，在AI科技驅動下，智醫聯盟建立生醫領域的醫療聯邦式資料治理機制，並在聯邦平台進行AI生成，再透過多中心的驗證場域確生成結果的可信度，也利用亞灣的地理及產業優勢，建立醫療在AR、VR應用供應鏈，相關研發技術取得驗證後，可快速拓展到海外，帶來巨大商機。