快訊

早就對婚姻失望！Makiyo曾開直播痛訴老公「六大罪狀」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄全球首座生成式AI醫療聚落誕生 搶攻智慧醫療商機

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
全球首座生成式AI醫療產業聚落結合高醫、高雄長庚、高雄榮總及義大4大醫學中心，組成聯合學習智慧醫療聯盟，打世界盃。記者王昭月／攝影
全球首座生成式AI醫療產業聚落結合高醫、高雄長庚、高雄榮總及義大4大醫學中心，組成聯合學習智慧醫療聯盟，打世界盃。記者王昭月／攝影

高雄亞灣區今天誕生全球首座生成式AI醫療產業聚落，由台灣人工智慧實驗室（AI Labs）結合高醫、高雄長庚、高雄榮總義大醫院4大醫學中心組成聯合學習智慧醫療聯盟，藉由AI加持，為醫療人員提供更便捷、準確的醫療工具，達到精準醫療效能，市長陳其邁指智慧醫療已是醫院及醫學中心標配，相信未來5年台灣在智慧醫療領域的應用絕對能在全球扮演舉足輕重角色。

ChatGPT（聊天生成預訓練轉換器）去年掀起風潮，帶領生成式AI強勢進入產業經濟各領域，台灣人工智慧實驗室在經濟部及高市府協力下，結合高雄4大頂尖醫學中心及金屬工業中心組智慧醫療聯盟，進一步在高雄催生出生成式AI醫療產業聚落。

市長陳其邁表示，生成式AI醫療產業聚落可累積集體學習的能量，打破資料庫限制，加上有高雄頂尖醫療單位合作，他很有信心，高雄絕對能打「世界盃」。

AI Labs創辦人杜奕瑾表示，在AI科技驅動下，智醫聯盟建立生醫領域的醫療聯邦式資料治理機制，並在聯邦平台進行AI生成，再透過多中心的驗證場域確生成結果的可信度，也利用亞灣的地理及產業優勢，建立醫療在AR、VR應用供應鏈，相關研發技術取得驗證後，可快速拓展到海外，帶來巨大商機。

這次參與生成式AI醫療產業聚落的4大醫學中心，各自在智慧醫療領域開發多年，像高榮即開發出急性癢症知識暨醫療服務平台；高雄長庚開發出腦缺血性中風診療預後AI輔助系統。台灣人工智慧實驗室指，生成式AI在醫療領域的優勢在於提高醫療效率並加強醫病關係，未來像自動病歷摘要，自動論文閱讀綜整，都能成為醫師的得力助手。

在AI科技驅動下，全球首座生成式AI醫療產業聚落可利用亞灣的地理及產業優勢，建立醫療在AR、VR應用供應鏈。記者王昭月／攝影
在AI科技驅動下，全球首座生成式AI醫療產業聚落可利用亞灣的地理及產業優勢，建立醫療在AR、VR應用供應鏈。記者王昭月／攝影
高雄亞灣區昨誕生全球首座生成式AI醫療產業聚落。記者王昭月／攝影
高雄亞灣區昨誕生全球首座生成式AI醫療產業聚落。記者王昭月／攝影
高雄亞灣區昨誕生全球首座生成式AI醫療產業聚落。記者王昭月／攝影
高雄亞灣區昨誕生全球首座生成式AI醫療產業聚落。記者王昭月／攝影

醫學 陳其邁 ChatGPT 醫師 高醫 長庚 榮總 義大

延伸閱讀

海洋派對國際帆船賽今登場 下午陳其邁領軍與議會競速

塑美貝大火　陳其邁致電王美花盼對加工區消防總體檢

新應材加碼投資高雄 陳其邁笑說總部也可以搬來

影／總統也來朝聖！高雄龍貓隧道打卡爆紅 蔡英文：陳其邁一定要我來

相關新聞

千萬名車逛大街！高雄車商迎娶車隊嚇壞用路人：根本12棟房子

高雄市區今天出現超跑、豪車車隊，民眾仔細一看發現竟然是迎娶隊伍，讓用路人驚呼「要離12棟房子遠一點」，也不禁好奇這對新人...

玩不停 屏東夏日狂歡祭今開幕就破10萬人次

屏東夏日狂歡祭自今起至8月27日，在潮州林後四林平地森林園區登場，活動採免費入場，有水樂園、大型遊樂設施、假日演唱會、森...

屏南快速道路蓋不蓋？地方說明會還沒開就吵翻天

攸關屏南地區重大交通建設的屏南快速公路，公路總局的可行性研究進入期末階段，7月18日至19日在潮州鎮、獅子鄉及恆春鎮辦理...

影／海洋派對登場 高雄國際帆船賽啟航

2023海洋派對今天上午由「高雄國際帆船賽」打頭陣，數十艘重型帆船齊聚愛河灣展開競技；高雄市長陳其邁率領市府團隊與市議會...

高雄市登革熱+1 阿蓮區女子確診、感染途徑待釐清

高雄市今新增1例本土登革熱確診病例，高市衛生局說，今日新增個案是住在阿蓮區的50多歲女子，她沒有登革熱症狀，是在針對個案...

高流演唱會「學生限定」 有紙飛機的制服趴超吸睛

6月、7月正逢畢業季，高雄流行音樂中心舉辦全台最大「制服趴」演唱會，ØZI、Julia 吳卓源、Karencici、鼓鼓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦