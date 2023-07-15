金門、台北簽運動合作 馬拉松、長泳、龍舟都交流

金門縣政府教育處與台北市政府體育局今天續簽運動交流合作備忘錄，由縣府教育處長孫麗琪及台北市政府體育局長王泓翔出席合作交流會議，雙方提出將針對大型體育賽事如金門馬拉松與台北馬拉松、金門海上長泳與台北國際龍舟錦標賽及全民運動類活動、台北市運動場館規劃及管理營運模式進行運動合作交流，藉由互相觀摩，來提升兩地賽事規劃與完整性，提升雙方選手的經驗值。

孫麗琪表示，與台北市政府體育局簽屬交流合作備忘錄以來，彼此間交流都收穫滿滿，既然要學習，就要學最好的，我們站在巨人的肩膀上，在學習的過程也能事半功倍、相得益彰；她提及，台北城市體育運動，有很多項目是金門可學習的，而金門體育運動的文化特色，相信對台北市也有一些良善的借鏡。

孫麗琪指出，這次藉由金門縣舉行2023金廈泳渡暨金門海上長泳活動，特別邀請台北市體育局前來觀摩，互學所長，也藉此機會續簽體育運動合作備忘錄（MOU），相信雙方未來能有更棒、更密切的實體交流，也能培育出更多優秀的選手，來為金門爭光；另透過雙方彼此派行政人員及選手互動交流學習，都是一個成長的機會。

「距離上次來金門已有12年之久」， 王泓翔表示，這次來發現金門已有別以往，甚至是更甚從前，他提及，自上次雙方於110年簽署MOU後，每年台北馬拉松跟金門馬拉松在選手間的運動交流收穫頗多，金門來看台北體育的不同；同樣於這次台北看金門，也感受到特有的體育文化，期盼能以這樣的互動模式繼續創造更多的交流機會。