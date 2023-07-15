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高雄前鎮人行道不平害老翁跌倒受傷 養工處 ：列入改善
高雄前鎮區中平路人行道破損、高低不平，75歲明孝里民走路跌倒，引發兩位里長聯合發聲不滿，要求市府重視。市府工務局養工處表示，今年追加預算，優先改善學校、車站、醫院和商圈等熱點區域的人行道；草衙站中平路人行道將打除違規私設斜坡道，並與當地居民和商家協調無障礙斜坡道。
前鎮區明義里長張郁惠、明孝里長林浤澤質疑，中平路人行道完工多年，許多鋪面破損，出現高低落差，透過里長會報多次反映，總被市府以諸多理由延遲；市府說要大力改善、增設行人步道，不能「只聞樓梯響，不見人下樓」。
林浤澤說，中平路人行道位在明義里，近日吳姓里民在那邊走路跌倒，因地面不平跌倒，小腿肚擦挫傷，所幸人往內側，不是往馬路那側跌倒，否則車道有許多大車出入，恐怕不是輕傷而已。
工務局解釋，因私設斜坡道及車輛違規行駛人行道，人行道鋪面常被破壞，帶來潛在風險。養工處表示，今年已追加預算，改善學校、車站、醫院和商圈等熱點區域的人行道，目前安排改善中。草衙站中平路人行道改善，將打除違規私設斜坡道，並與當地居民和商家協調無障礙斜坡道，打造安全環境。
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