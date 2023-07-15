快訊

熟悉的家鄉味！周子瑜素顏現身機場 手拿「台灣國民零食」粉絲嗨

中職／黃泰龍「家中有事」變離隊 悍將發聲明解釋

「泰利」颱風生成！外圍雲系今晚掃台灣 雨區曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄前鎮人行道不平害老翁跌倒受傷 養工處 ：列入改善

聯合報／ 記者王昭月徐白櫻／高雄即時報導
高雄前鎮區中平路人行道鋪面凹凸不平，近日有長輩跌倒受傷，明義里長張郁惠（右）、明孝里長林浤澤（左）盼市府早日改善。圖／里長林浤澤提供
高雄前鎮區中平路人行道鋪面凹凸不平，近日有長輩跌倒受傷，明義里長張郁惠（右）、明孝里長林浤澤（左）盼市府早日改善。圖／里長林浤澤提供

高雄前鎮區中平路人行道破損、高低不平，75歲明孝里民走路跌倒，引發兩位里長聯合發聲不滿，要求市府重視。市府工務局養工處表示，今年追加預算，優先改善學校、車站、醫院和商圈等熱點區域的人行道；草衙站中平路人行道將打除違規私設斜坡道，並與當地居民和商家協調無障礙斜坡道。

前鎮區明義里長張郁惠、明孝里長林浤澤質疑，中平路人行道完工多年，許多鋪面破損，出現高低落差，透過里長會報多次反映，總被市府以諸多理由延遲；市府說要大力改善、增設行人步道，不能「只聞樓梯響，不見人下樓」。

林浤澤說，中平路人行道位在明義里，近日吳姓里民在那邊走路跌倒，因地面不平跌倒，小腿肚擦挫傷，所幸人往內側，不是往馬路那側跌倒，否則車道有許多大車出入，恐怕不是輕傷而已。

工務局解釋，因私設斜坡道及車輛違規行駛人行道，人行道鋪面常被破壞，帶來潛在風險。養工處表示，今年已追加預算，改善學校、車站、醫院和商圈等熱點區域的人行道，目前安排改善中。草衙站中平路人行道改善，將打除違規私設斜坡道，並與當地居民和商家協調無障礙斜坡道，打造安全環境。

高雄前鎮區中平路人行道破損、高低不平，引爆當地里長怒火。圖／里長林浤澤提供
高雄前鎮區中平路人行道破損、高低不平，引爆當地里長怒火。圖／里長林浤澤提供

人行道 車道

延伸閱讀

汐止中興路涵洞照明改善工程 7月17日起夜間車輛改道行駛

郭台銘嘆高雄青年北漂 因民進黨執政8年害人口流失店家倒閉

推動友善人行空間 嘉市府管線箱體遷移改善 擇民族路試辦

還路於民大遊行8月20日凱道登場 5大訴求、遊行路線大公開

相關新聞

潮州夜市多個攤販頻遭檢舉開罰 地方居民哀嘆：傳統夜市將走入歷史？

在地有十多年歷史的潮州夜市，攤商近期頻遭檢舉，警方獲報依道路交通管理處罰條例第82條第1項第10款，對未經許可在道路擺設...

高雄前鎮人行道不平害老翁跌倒受傷 養工處 ：列入改善

高雄前鎮區中平路人行道破損、高低不平，75歲明孝里民走路跌倒，引發兩位里長聯合發聲不滿，要求市府重視。市府工務局養工處表...

影／暌違4年金廈泳渡再登場 兩岸四地選手齊聚成績出爐

暌違4年的金廈泳渡華人接力公開賽今天在廈門盛大舉行，200名兩岸與國外的游泳好手總成100組的雙人接力賽，今年因為海象平...

資安再升級！高雄長庚攜手調查局 資通聯防情資分享

高雄長庚紀念醫院在國安角度上是南台灣的緊急救援醫院，為使醫療作業順利運作，昨天院方與法務部調查局高雄市調查處共同簽署「國...

海洋派對國際帆船賽今登場 下午陳其邁領軍與議會競速

2023海洋派對今天上午由「高雄國際帆船賽」打頭陣，數十艘重型帆船齊聚愛河灣展開競技；高雄市長陳其邁也將率領市府團隊與市...

打破紀錄！高雄誠品駁二店今起挑戰連續營業34小時不打烊

高雄市誠品駁二店今早11點開張後將不打烊，連續營業34小時到明晚9點為止，打破24小時書店紀錄！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦