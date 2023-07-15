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影／暌違4年金廈泳渡再登場 兩岸四地選手齊聚成績出爐

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金廈泳渡華人接力公開賽今天登場，女子組由中國選手陳張怡-陳慈以91分11秒一舉封后。記者蔡家蓁／攝影
金廈泳渡華人接力公開賽今天登場，女子組由中國選手陳張怡-陳慈以91分11秒一舉封后。記者蔡家蓁／攝影

暌違4年的金廈泳渡華人接力公開賽今天在廈門盛大舉行，200名兩岸與國外的游泳好手總成100組的雙人接力賽，今年因為海象平穩，選手的成績都很不錯，打破往年的紀錄，男子組與女子組的冠軍全由中國選手包辦，男子組由中國選手趙捃博航-張滋航以85分29秒勇奪冠軍；女子組則由陳張怡-陳慈以91分11秒封后。

第11屆金廈泳渡華人接力公開賽今天上午在廈門椰風寨登場，8點30分鳴槍出發，泳士們縱身入水，士氣高昂，包括金門縣副縣長李文良、立法委員陳玉珍、金門縣議會副議長歐陽儀雄、金門縣政府教育處長孫麗琪等人出席與會，廈門方則由廈門市副市長廖華生、福建省體育局副局長董勁松、廈門市體育局長阮敦梁等人出席參與開幕儀式。

依照往例，雙屆從金門烈嶼鄉雙口村出發游至廈門椰風寨，全長約7公里，單屆則輪換，讓每屆選手於海中競速時，都有不一樣的感受，今年的泳道狀況相當好，風向為北風，風速2級，浪向西南向，浪高0.1米，流速0.2~0.4節，對選手們來說海流稍有助力，且天候狀況也好，選手第一棒游至檳榔嶼後交棒，再由第二棒游向小金門雙口海灘衝過終點，直播船於遠處記錄著泳士們的英姿，同時也會有戒護船隨行做安全戒護，確保泳士們安全無慮。

此次公開賽分為三個組別，男A組(14歲以上，30歲以下)，男B組(31歲以上，55歲以下)，女子組(14歲以上，55歲以下)，每組別取前二十名頒發獎金，各組別總獎金高達人民幣10萬元，我方徵選之好手有卓沛齊、廖梓丞、黃世昌、倪君耀、董育昇、黃仲凌等金廈泳渡常客參賽，同時也吸引了眾多華籍好手加入。

最終男子A組第一名選手於早上約9點56分上岸，由趙捃博航-張滋航奪冠，成績85分29秒、第二名唐浩洋-劉祚良，成績85分33秒、第三名余承遠-曾楷文，成績87分14秒；男子B組第一名李光鑫-徐逸君成績106分05秒、第二名闫少鵬- 陳震宇成績110分31秒、第三名洪健智-陸晉湟成績113分49秒；女子組第一名陳張怡-陳慈成績91分11秒、第二名劉佩冉-成涵瑀成績92分14秒、第三名周鑫雅-吳靜萱成績95分18秒。

選手都說今年的海象平穩、天氣很好，都能發揮平日的訓練水平，所以都對成績很滿意。

暌違4年的金廈泳渡華人接力公開賽今天在廈門盛大舉行，200名兩岸與國外的游泳好手總成100組的雙人接力賽挑戰怒海。記者蔡家蓁／攝影
暌違4年的金廈泳渡華人接力公開賽今天在廈門盛大舉行，200名兩岸與國外的游泳好手總成100組的雙人接力賽挑戰怒海。記者蔡家蓁／攝影
暌違4年的金廈泳渡華人接力公開賽今天在廈門盛大舉行，賽前還舉行精彩表演。記者蔡家蓁／攝影
暌違4年的金廈泳渡華人接力公開賽今天在廈門盛大舉行，賽前還舉行精彩表演。記者蔡家蓁／攝影
暌違4年的金廈泳渡華人接力公開賽今天在廈門盛大舉行，兩岸四地200名選手挑戰亞洲海泳最硬的賽道。記者蔡家蓁／攝影
暌違4年的金廈泳渡華人接力公開賽今天在廈門盛大舉行，兩岸四地200名選手挑戰亞洲海泳最硬的賽道。記者蔡家蓁／攝影
金廈泳渡華人接力公開賽今天登場，男子組由中國選手趙捃博航-張滋航以85分29秒勇奪第一名。記者蔡家蓁／攝影
金廈泳渡華人接力公開賽今天登場，男子組由中國選手趙捃博航-張滋航以85分29秒勇奪第一名。記者蔡家蓁／攝影

廈門 金門 海象

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