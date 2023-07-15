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資安再升級！高雄長庚攜手調查局 資通聯防情資分享

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄長庚紀念醫院與法務部調查局高雄市調查處共同簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄(MOU)」。圖／高雄長庚紀念醫院提供
高雄長庚紀念醫院與法務部調查局高雄市調查處共同簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄(MOU)」。圖／高雄長庚紀念醫院提供

高雄長庚紀念醫院在國安角度上是南台灣的緊急救援醫院，為使醫療作業順利運作，昨天院方與法務部調查局高雄市調查處共同簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄(MOU)」，避免因駭客及惡意程式入侵威脅，影響病人安全。

這場合作備忘錄簽署儀式，由高雄市調查處處長謝宜璋與高雄長庚醫院長王植煕共同簽署，並在高雄長庚醫院副院長林志哲(兼資安長)、龔嘉德、陳武福、蔡成枝、執行長林志宏暨高雄市處、高雄長庚醫院同仁代表20餘人在場見證觀禮下，隆重進行。

王植熙表示，長庚醫院自創院以來即重視醫療資訊的推動，近年為提升醫療照護與服務效能，更積極更新醫療資訊系統及各項醫療資訊設備，推行OT、IoT資料傳輸、智慧醫療、AI、大數據等數位化應用，不過，因網路高度聯結需求，提高資安防護刻不容緩。

因應資安威脅，高雄長庚醫院每年辦理全院人員資通安全教育訓練，高雄長庚資安長林志哲說明，為防止全院資訊或資通系統受未經授權之存取、使用、控制、洩漏、破壞、竄改、銷毀或其他侵害，並確保其機密性、完整性及可用性，院方致力於資通安全領域不遺餘力。

據了解，自2009年起，高雄長庚醫院為確保電子病歷資料安全並建置安全的醫療資訊環境，開始導入國際ISO 27001資訊安全驗證，迄今每年皆持續接受此國際標準之追查驗證。

我國「資通安全管理法」於2019年正式實施後，高雄長庚醫院即被指定為A級關鍵基礎設施醫院（即 CI ﹝critical infrastructure﹞醫院），現狀資安防護範圍除了原有的醫療資訊（IT）部門外，亦涵蓋醫療儀器（OT）部門及總務工控（IoT）等系統。

由於，高雄長庚紀念醫院為行政院國土安全政策會報納為「緊急救援與醫院」項目中醫療類的關鍵基礎設施，謝宜璋指出，在國家安全角度而言，高雄長庚是南台灣醫療照護、疾病管制與緊急應變體系不可或缺的關鍵角色，也扮演高高屏地區智慧醫療、醫學研究的重要推手。

高雄長庚此次攜手高市調查處簽署資安合作備忘錄，盼可藉由調查處的專業協助，提供事件鑑識、溯源查處與資安防護建議，共創公私協作資安防護網並保障民眾就醫權益。

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