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大寮垃圾掩埋場回饋金喬不攏爆衝突 民政局：絕無使用暴力

聯合報／ 記者任義宇王昭月／高雄即時報導
大寮垃圾掩埋場回饋金分配引發衝突，民政局澄清區長絕無使用暴力。記者王昭月／攝影
大寮垃圾掩埋場回饋金分配引發衝突，民政局澄清區長絕無使用暴力。記者王昭月／攝影

針對大寮垃圾掩埋場回饋金爭議，今天區公所邀集在地5位里長、律師、教授舉行會議，會中區長黃伯雄遭里民質疑強渡關山，雙方爆發拉扯衝突，山頂里長簡子銘更控訴區長打人，揚言提告

針對會中爭議，民政局澄清，經檢視相關錄影畫面，區長為被推擠者，絕無使用暴力，在場里長均可見證，說明開會過程原本平和，在最後一項委員表決通過時，有民眾衝進會場，造成推擠，過程中區長並無打人情況，反而被推擠回座位。

大寮區公所表示，該所回饋金管理會委員共14人，里長5人、專家學者3人、大寮區公所主管6人，並非民眾所指公所人員占8人情事，強調回饋金管理會審議回饋金，秉持公平、公開、公正方式依法審議，一切均可受公評。

民政局說明，回饋金是以4因素比例分配，包括人口、面積、距離與影響程度，各因素各均以25%計算，邀各里里長提出討論與表決，會中有里長主席董鳳松、內坑里長黃慶福、山頂里長簡子銘、永芳里長簡基成、忠義里長邴健鵬，及洪姓律師、賴姓教授、丁姓教授等專家與會，而回饋區內則有會社里長吳銀國、中興里長曾幸福、三隆里長蕭國欽等列席參加。

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