影／霹靂舞從街頭跳進奧運 高雄辦賽事成前哨站　

受年輕人歡迎的霹靂舞，將在2024走進巴黎奧運舞台，已有8年歷史的Respect Culture國際霹靂舞賽事，今天舉辦記者會宣告，將於今年9月9日到高雄流行音樂中心舉辦賽事成為奧運前哨戰，祭出百萬獎金邀集15國冠軍隊伍齊聚切磋。

Respect Culture賽事今年與高雄市府合作，在高雄舉辦的賽事包含四人團體賽、男女個人賽及15歲以下個人賽，系列賽已於5月20日起陸續在泰國、寮國、澳洲、菲律賓、義大利、馬來西亞等國家舉辦資格賽，冠軍直接晉級世界總決賽，這次台灣預計有32組參賽，獲勝隊伍能與15個頂尖高手角逐世界總決賽冠軍，總獎金高達新台幣110萬元！

高雄市府運發局長侯尊堯介紹，霹靂舞原先是街頭運動，其技巧與觀賞價值在2018年青年奧運首度納入觀摩賽，2024巴黎奧運將成為正式比賽項目，今年9月23日起的杭州亞運也納入正式項目，因此這次在高雄舉辦的比賽，將成亞運、奧運的前哨站，讓喜愛霹靂舞觀眾能就近一飽眼福，見證各國高手在場上切磋。

擔任賽事推廣大使的前男團Energy成員唐振剛，現場秀了一段霹靂舞表演，跳完後氣喘呼呼的說，以前跳舞「都被家長質疑在鬼混」，但現在不一樣了，已有機會代表國家踏入奧運殿堂，這項運動所展現的技巧與熱情，會回味從前在街頭跳舞的衝勁，鼓勵年輕人要賣力追求夢想。