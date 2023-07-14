高雄今日登革熱+0 近3天查獲9處孳生源都罰1200元

高雄市累計16人確診本土登革熱，幸好今日無新增個案，高市衛生局持續針對鳳山文福里展場辦公室群聚，擴大緊急防治，累計採檢165人，目前該職場共3人確診，無新增個案。市府防疫團隊從前日開始，3天以來共對1272戶實施緊急防治，查獲病媒蚊孳生源9處，均依法裁處新臺幣1200元罰鍰。

衛生局說，高雄第9例確診的大社區確診個案，7月6日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，7月8日確診，在防疫人員持續追蹤個案健康及談話關懷下，該案想起曾於6月30日前往雲林古坑鄉工作，後經基因型比對同為該流行區。

中央疾管署表示，臺南市疫情有逐漸外擴趨勢，疫情仍有升溫可能。為了全力阻斷社區中可能存在的隱性傳播鏈，北高雄前進指揮中心於鄰近臺南市的路竹、茄萣、湖內、田寮、阿蓮、岡山等6區，持續進行菜園、市場攤集場、果菜市場、公園綠地、工地等高風險場域孳生源巡檢和噴藥滅蚊化學防治工作，期能盡速控制疫情，降低病媒蚊密度。

高市衛生局說，民眾如前往登革熱高風險區域，請務必做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師活動午後史，及早使用NS1快篩檢測。