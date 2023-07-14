屏東夏日狂歡祭推限定699元 郵輪巴士玩水消暑吃美食

屏東縣府整合夏日主題活動與熱門觀光景點，加碼推出期間限定「2023夏日狂歡祭－潮州好好玩」郵輪巴士路線，於7月15日起至9月2日為期2個月，每周六發車8梯次，每梯次限量40名額，1人只要699元，就能搭乘夏日郵輪巴士，前往二峰圳玩水消暑、體驗屏東可可園區DIY手作、潮州鐵道園區及2023夏日狂歡祭。

交旅處表示，此次郵輪巴士路線從潮州轉運站集合上車，增加林後四林平地森林園區接駁點，讓民眾彈性選擇上車地點，並結合來義鄉二峰圳景點，到清澈伏流水消暑，再邀請專業導覽解說人員，介紹日本工程師鳥居信平如何完成巨大工程地下集水廊道，將隱身地下的伏流水變成當地民生及灌溉用水，讓屏東農田在枯水期也不會缺水灌溉。

交旅處指出，屏東可可園區有體驗可可DIY活動、見證藍白風格君王教堂近一甲子的繁華落盡、品嘗客家小炒、萬巒在地滷豬腳及客家特色鹹魚肉餅等屏東在地美食，並到潮州鐵道園區觀賞各式各樣的鐵路機械、列車車廂、更有全台唯一50噸大物車，讓民眾見證百年鐵道歷史文物，另林後四林平地森林園區也能盡情享受2023夏日狂歡祭活動。