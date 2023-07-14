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高市導入太陽能電子紙站牌 桃源區2公車站啟用

中央社／ 高雄14日電

高市桃源區公所站、長老教會站2處電子紙智慧型站牌今天啟用，可即時提供公車動態。高雄市交通局表示，今年將持續導入22座太陽能電子紙站牌，以及附掛式電子紙智慧站牌35座。

高雄市交通局長張淑娟、市議員高忠德、桃源區民代表會副主席顏莉華等人今天出席桃源區公所站、長老教會站2處電子紙智慧型站牌啟用儀式。站牌結合在地原住民圖騰設計，凸顯在地特色及原住民文化，並可即時提供公車動態。

張淑娟表示，針對申請市電不易的公車站點，結合高雄日照充足特性，去年開始導入太陽能電子紙智慧型站牌，在無太陽光日照下仍可運作20天，今年將持續導入22座太陽能電子紙站牌，以及附掛式電子紙智慧站牌35座。

交通局發布新聞稿指出，太陽能電子紙智慧型站牌與一般發光二極體（LED）智慧站牌不同之處，在於採用電子紙顯示技術，太陽能電子紙智慧型站牌省電且可如紙張一般閱讀，在陽光下仍清晰可見，方便民眾查閱公車即時到站資訊。

此外，使用太陽能模組發電無需申請市電，更符合節能環保的特性；配合公車站點空間設置座椅，能提供民眾更智慧、節能、舒適候車體驗。

交通局表示，桃源區具有豐富原住民文化，桃源區2座太陽能電子紙站牌結合在地原住民圖騰；另外，桃源區盛產金煌芒果，也是全國重要的愛玉產地，歡迎遊客搭公車到桃源區品嚐新鮮的芒果及桃源愛玉。

公車 原住民 張淑娟 高雄市

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