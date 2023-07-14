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影／大寮垃圾掩埋場回饋鬧不公 山頂里民包圍區長嗆下台

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄大寮區公所今再針對垃圾掩埋場回饋金一案召會，未順利達成共識，長黃伯雄（左二藍衣者）散會要離去時被群眾包圍。記者王昭月／攝影
高雄大寮區公所今再針對垃圾掩埋場回饋金一案召會，未順利達成共識，長黃伯雄（左二藍衣者）散會要離去時被群眾包圍。記者王昭月／攝影

高雄大寮垃圾掩埋場回饋金分配爆爭議，大寮區公所今天召開回饋金管理會議商討分配比例等事項，山頂里長簡子銘率眾抗議，開嗆「還我乾淨空氣」，寧可封存掩埋場，也不要分配不公。事後會議中針對汙染因子逐一討論，但「影響程度」1項未達共識，區長黃伯雄採表決方式通過原提議方案，卻遭里民質疑強渡關山，上前包圍演成肢體拉扯，山頂里前里長更控區長打人，揚言提告，場面混亂。

大寮區山頂里民抗議垃圾掩埋場回饋金分配不公，認為山頂里距掩埋場最近、人口最多，分配比例卻從47%降到12%，繼日前監委下鄉時，聚眾陳情後，今天區公所召開回饋金管理會議，近80名里民再度到場抗議，會議過程里長簡子銘在會場內全程直播，場外民眾透過直播全程「盯場」。

簡子銘會議前先表態，被納入回饋範圍的各里若認為，與掩埋場為鄰都深受其害，那大家乾脆要求「封存掩埋場」，回饋金部分山頂里的就一毛不領，不過在場其他里長沒有一人呼應，有里長更斥責簡，帶頭錄音、錄影，破壞議事規矩。

事後，各里針對人口、面積、距離及影響程度等四項因子，重啟討論回饋金如何分配，初步有人倡議，4項因素的占比各以25%計算，但簡子銘認為，必須在具體的數據下才能成立，否則仍不公平，最後主持會議的區長黃伯雄反問出席的各理，應各自分配多少比例才合宜，結果簡認為區長此舉，根本讓問題回到原點，且分化各里！場外群眾也不斷鼓譟，山頂應分50%，否則就封存掩埋場。

會議進行近一小時，遲無共識，區長最終動用表決，里長們舉手通過第一方案，亦即內坑里、山頂里、忠義里各30％、會社里、永芳里各20％、中興里5％，簡子銘直呼誇張，相關比例加總超逾135%，但黃表示，大家尊重山頂里，山頂里也應尊重其他里的訴求，隨後宣布散會。

在場里民認為區長黃伯雄強渡關心，會議一結束就將去路圍住，不讓他離去，群眾大喊「區長下台」，有人拉扯，有人拍桌，有人阻擋，把黃再逼回主席台，場面混亂，至警方到場仍未散罷干休，前里長更控區長在拉扯間打人，揚言提告。

黃伯雄會後表示，此案延宕許久，他會將今日會議記錄送給環保局等單位，通過之就可申請分配回饋金。至於有里民大喊要告他，他表示，他被推被擋，並沒有出手，如果對方堅持要提告就走法律程序。

高雄大寮垃圾掩埋場回饋金分配爆爭議，公所今召開回饋金管理會議，會後區長黃伯雄被包圍不讓離去，又返回主席台與里民對峙。記者王昭月／攝影
高雄大寮垃圾掩埋場回饋金分配爆爭議，公所今召開回饋金管理會議，會後區長黃伯雄被包圍不讓離去，又返回主席台與里民對峙。記者王昭月／攝影
高雄大寮垃圾掩埋場回饋金分配爆爭議，山頂里民開嗆「還我乾淨空氣」，寧可封存掩埋場，也不要分配不公。記者王昭月／攝影
高雄大寮垃圾掩埋場回饋金分配爆爭議，山頂里民開嗆「還我乾淨空氣」，寧可封存掩埋場，也不要分配不公。記者王昭月／攝影
高雄大寮區公所今再針對垃圾掩埋場回饋金一案召會，率眾抗議的山頂里長簡子銘全程直播放送。記者王昭月／攝影
高雄大寮區公所今再針對垃圾掩埋場回饋金一案召會，率眾抗議的山頂里長簡子銘全程直播放送。記者王昭月／攝影
高雄大寮區公所今再針對垃圾掩埋場回饋金一案召會，山頂里長簡子銘（右）率眾抗議不公。記者王昭月／攝影
高雄大寮區公所今再針對垃圾掩埋場回饋金一案召會，山頂里長簡子銘（右）率眾抗議不公。記者王昭月／攝影
高雄大寮垃圾掩埋場回饋金分配爆爭議，山頂里民開嗆「還我乾淨空氣」，寧可封存掩埋場，也不要分配不公。記者王昭月／攝影
高雄大寮垃圾掩埋場回饋金分配爆爭議，山頂里民開嗆「還我乾淨空氣」，寧可封存掩埋場，也不要分配不公。記者王昭月／攝影

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