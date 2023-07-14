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屏南快速公路新進度！7月18日起辦3場可行性研究說明會

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏南居民殷切期盼的屏南快速公路出現新進展，交通部公路總局第三區養護工程處將於7月18日起，在潮州鎮、獅子鄉、恆春鎮舉辦3場可行性研究地方說明會。圖／屏東縣政府提供
屏南居民殷切期盼的屏南快速公路出現新進展，交通部公路總局第三區養護工程處將於7月18日起，在潮州鎮、獅子鄉、恆春鎮舉辦3場可行性研究地方說明會。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府爭取多年的屏南快速公路出現新進展，交通部公路總局第三區養護工程處日前完成可行性研究期末報告，將於7月18、19日，分別在潮州鎮、獅子鄉及恆春鎮，辦理3場可行性研究地方說明會，縣長周春米率縣府團隊北上，到行政院爭取加速辦理進度，希望盡快給屏南地區鄉親有條快速、安全的道路。

縣長周春米表示，目前屏東通往恆春半島主要幹道只有台一線屏鵝公路，每到假日交通壅塞，需要另闢快速道路紓解交通問題，期盼工程加快腳步，不要讓屏南鄉親等太久。

交旅處指出，屏南快速公路路廊初步底定為潮州至恆春方案，該路廊自潮州起，沿屏東平原東側，至枋寮往南續沿山側丘陵區，經枋山、車城銜接至恆春市區南側台26線止，可服務潮州、萬巒、新埤、春日、枋寮、枋山、獅子、車城及恆春等鄉鎮。

交旅處表示，若屏南快速公路完成，可有效紓解屏鵝公路交通瓶頸，並提供1條可快速聯外的緊急防救災及醫療運送道路，更可擴大國道3號及台88線等高快速公路系統服務，縫補環島道路的最後缺角，完整串聯西部高快速公路，與東部地區間的公路路網。

第1場說明會將於7月18日上午10點在潮州鎮公所老人活動中心舉辦，第2場在7月18日下午2點30分，於獅子鄉立圖書館2樓展演廳舉辦，第3場於7月19日上午10點30分在恆春鎮公所3樓大禮堂舉辦。

屏南居民殷切期盼的屏南快速公路出現新進展，交通部公路總局第三區養護工程處將於7月18日起，在潮州鎮、獅子鄉、恆春鎮舉辦3場可行性研究地方說明會。圖／屏東縣政府提供
屏南居民殷切期盼的屏南快速公路出現新進展，交通部公路總局第三區養護工程處將於7月18日起，在潮州鎮、獅子鄉、恆春鎮舉辦3場可行性研究地方說明會。圖／屏東縣政府提供

恆春 屏東縣政府 周春米

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