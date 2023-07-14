女童從自閉症到開口回應 伊甸東港「慢飛天使」畢典很洋蔥

世界衛生組織指發展遲緩兒童（慢飛天使）發生率約6至8%，伊甸基金會今天為東港早療中心6名「慢飛天使」舉辦人生第1場畢業典禮；畢業生妍妍（化名）被診斷有自閉症，剛轉介至早療中心時不說話，在老師協助下會與人對談，看著領到畢業證書的愛女，妍妍媽媽憶起交織歡笑、淚水的艱辛學習路，感動到熱淚盈眶。

妍妍在幼兒園就讀時因一直不說話，家長送醫院診斷評估為自閉症，經治療師的建議，前年8月轉介就讀東港早療中心的日托班，在特教老師協助下，漸漸地學習生活規範，去年10月妍妍父親中風，家庭經濟重擔落在媽媽身上，中斷上學期間，中心社工及老師為減輕家庭負擔，家訪時特地準備平常喜歡練習的玩具並定期關心。

妍妍不久回到早療中心，今年1月初，在家長及老師的共同努力下，妍妍開始說話，雖然仍然較多是跟著說的仿說，但已可以回應少部分問句；今天的畢業典禮，畢業生特別準備精彩表演，手舞足蹈盡情唱跳，妍妍媽媽看見女兒的進步，留下感動的淚水，妍妍畢業後將安排進小學特教班，今天帶著老師滿滿的祝福，航向人生新的學習旅程。

另名畢業生浩浩（化名）出生時有小耳症，聽不到聲音，裝上助聽器改善也有限，早療中心老師認為可透過手語學習彌補先天的缺陷，因此帶著阿樂一起學習手語，幫助他快速成長，浩浩今天帶著大家一起「唱」畢業手語歌，父母親驕傲說，因聽力受影響，兒子的學習速度雖緩慢，但看著他一天天進步和成長，每天都是驚喜。