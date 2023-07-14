美濃夏祭新鮮市野菜節登場 「野蓮」產值5億引青農回流

高雄市府農業局今夏整合4場高雄農產業活動「夏祭新鮮市」，第二場活動即將於7月22、23日一連兩天在美濃湖畔重磅登場，此外，配合活動從今起美濃莊等在地近百店家推出「綠色野食周」，各推出獨特料理餐點好禮。

今年高雄是首度舉辦「美濃野菜節」，而美濃區最獨特的野菜，莫過於熱炒店、火鍋店一年四季都可吃到的蔬菜，水蓮，而美濃人習慣稱它為「野蓮」，因為是生長在美濃湖的一種野菜。

首位栽培出野蓮的農民鍾華振表示，以往夏秋之際，山區較少可食用的蔬菜，小孩子就會跑到美濃湖拔野蓮來吃。過去雖一度因養豬事業興起，導致水質優養化，野蓮因而消失。但後續經鍾華振嘗試放水種植成功栽培後，美濃從此發展出野蓮產業，為不少家庭帶來新生計。

「野蓮、雪菜、尖瓣花，被奉為美濃三寶之一！」客家委員會主委楊瑞霞表示，這三種野菜都是美濃客家人的桌上美味，不僅能入菜，還能加工成冰淇淋或打成消暑果汁，都別具一番風味

高雄市農業局長張清榮表示，「客家鄉親秉持節儉精神，原種在野外的野菜，轉型成為經濟農作。」以「野蓮」來說，種植面積達150公頃，年產量近千萬台斤，產值近5億，內銷8成，近期外銷日本、新加坡、加拿大等國，可說是「美濃綠金」也不為過。

據悉，106年美濃區農會將「野蓮」申請團體商標認證，高雄市美濃區農會總幹事鍾清輝指出，「野蓮，是在地最具規模的野菜農產。」透過商標認證，野蓮與產地美濃結合，民眾能聯想到新鮮野蓮，就是從美濃清澈乾淨的水文而來。

「野蓮，一年四季都有，很特別！」青農邱政鴻毫不猶豫地表示，他11年前毅然決然返鄉是對的決定，他也鼓勵外地遊子找出自己家鄉的特色，和他一起返鄉貢獻心力。

「我們是美濃第二代，將在地養殖漁業轉型。」里長台灣鯛執行長黃冠仁說，回鄉4年，用料理專業與姊姊一同在地創業，將父親外銷日本的台灣鯛留在美濃，也希望更多年輕人加入他們的行列。