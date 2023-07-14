快訊

聽損、狹心症易猝死 超甜女攝影背相機上山下海：擔心以後早死，不如現在好好活

小三護理師拿菜刀砍死大29歲醫師男友 家屬求償千萬「不願意調解」

郭台銘挑都更危老為何打不起來？ 專家：議題設定有問題

屏東全民防堵病媒蚊 6月迄今逾動員鄉鎮市民3500人次

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣全民防堵病媒蚊，今上午舉辦「孳孳不倦，念孳再孳」活動屏東場，6月迄今動員鄉鎮市民逾3500人次參與環境清消作業，降低社區疫病傳播風險。記者張已亷／攝影
屏東縣全民防堵病媒蚊，今上午舉辦「孳孳不倦，念孳再孳」活動屏東場，6月迄今動員鄉鎮市民逾3500人次參與環境清消作業，降低社區疫病傳播風險。記者張已亷／攝影

國內登革熱疫情持續升溫，包含台南、高雄、雲林、台中、屏東等地，陸續出現本土病例，目前已突破350例，為防堵疫情社區擴散，屏東市民今上午約720人參與清孳屏東場，分29隊清掃各村里環境；縣長周春米表示，南部氣溫高，容易孳長病媒蚊，動員全縣33鄉鎮市公所，自6月份迄今已超過3500人次參與，切記口訣「巡、倒、清、刷」，降低疫病傳播風險。

屏東場今有來自屏東市18個里的里民民，與縣長周春米、屏東市長周佳琪、環保署南區督察大隊、環保局等，共同參加「孳孳不倦，念孳再孳」活動，攜手展開清除病媒蚊孳生源，及各項清理家園工作，共同防堵登革熱疫情的傳播風險。

縣長周春米表示，環保局已啟動針對營建工地、資源回收廠、廢輪胎回收廠、水溝等公共區域加強巡查及孳清，而防治登革熱以「清潔整頓為主，化學防治為輔」，由村里長號召動員社區志工、社團等人力，深入社區巡檢清理家內外角落的積水容器，進行每周一日一村里「環境清潔日」行動，避免孳生病媒蚊，確實遵循「巡、倒、清、刷」4大要領，提高警覺共同守護屏東環境。

屏東縣全民防堵病媒蚊，今上午舉辦「孳孳不倦，念孳再孳」活動屏東場，6月迄今動員鄉鎮市民逾3500人次參與環境清消作業，降低社區疫病傳播風險。記者張已亷／攝影
屏東縣全民防堵病媒蚊，今上午舉辦「孳孳不倦，念孳再孳」活動屏東場，6月迄今動員鄉鎮市民逾3500人次參與環境清消作業，降低社區疫病傳播風險。記者張已亷／攝影
屏東縣全民防堵病媒蚊，今上午舉辦「孳孳不倦，念孳再孳」活動屏東場，6月迄今動員鄉鎮市民逾3500人次參與環境清消作業，降低社區疫病傳播風險。記者張已亷／攝影
屏東縣全民防堵病媒蚊，今上午舉辦「孳孳不倦，念孳再孳」活動屏東場，6月迄今動員鄉鎮市民逾3500人次參與環境清消作業，降低社區疫病傳播風險。記者張已亷／攝影
屏東縣全民防堵病媒蚊，今上午舉辦「孳孳不倦，念孳再孳」活動屏東場，6月迄今動員鄉鎮市民逾3500人次參與環境清消作業，降低社區疫病傳播風險。記者張已亷／攝影
屏東縣全民防堵病媒蚊，今上午舉辦「孳孳不倦，念孳再孳」活動屏東場，6月迄今動員鄉鎮市民逾3500人次參與環境清消作業，降低社區疫病傳播風險。記者張已亷／攝影
屏東縣全民防堵病媒蚊，今上午舉辦「孳孳不倦，念孳再孳」活動屏東場，6月迄今動員鄉鎮市民逾3500人次參與環境清消作業，降低社區疫病傳播風險。記者張已亷／攝影
屏東縣全民防堵病媒蚊，今上午舉辦「孳孳不倦，念孳再孳」活動屏東場，6月迄今動員鄉鎮市民逾3500人次參與環境清消作業，降低社區疫病傳播風險。記者張已亷／攝影
屏東縣全民防堵病媒蚊，今上午舉辦「孳孳不倦，念孳再孳」活動屏東場，6月迄今動員鄉鎮市民逾3500人次參與環境清消作業，降低社區疫病傳播風險。記者張已亷／攝影
屏東縣全民防堵病媒蚊，今上午舉辦「孳孳不倦，念孳再孳」活動屏東場，6月迄今動員鄉鎮市民逾3500人次參與環境清消作業，降低社區疫病傳播風險。記者張已亷／攝影

登革熱 病媒蚊 周春米

延伸閱讀

屏東夏日狂歡祭推國際級演出 西班牙空中劇院揭序幕

屏東勝利星村紅上大學考題 周春米驚喜：考題接地氣

屏東農村社區推餐桌體驗特色食材搭配遊程 20日開賣

投資屏東大步向前 屏高鐵特定區計畫縣都委會審議通過

相關新聞

金門食雕文化成教學題材 參加課程的老師都超驚艷

金門農工餐飲科今年首次以在地金門文化、小農特色產業推出「刀雕藝術，蠔瘋狂」教師公民營活動，昨天的壓軸活動，邀請了金門傳統...

搶救清朝大兵 恆春「蘭軍楚勇義塚」獲指定古蹟

屏東縣恆春鎮東門城外第1公墓「蘭軍楚勇義塚」，經考證為144年前修建、台灣現存極少數清代兵勇古墓，文史工作者關注後，年初...

高雄最富里在亞灣區 與甲仙、六龜收入差距4.8倍

財政部日前公布2021年綜所稅申報資料，高雄10大最富里平均所得均逾百萬元，最富里為前鎮區建隆里，平均所得177.1萬元...

屏東夏日狂歡祭推國際級演出 西班牙空中劇院揭序幕

2023屏東夏日狂歡祭，7月15日在潮州林後四林平地森林園區盛大開幕，除準備水樂園、歡樂氣墊等深受大人小孩喜愛的大型遊樂...

高雄本土登革熱第二型再加2例 專家示警：重症風險增高

高雄登革熱疫情延燒，新增3例，累計已達16人感染本土登革熱，其中13人是第一型登革熱，昨天左營確診男子及他的鳳山工作地2...

疫後台中露營區關了10多家 業者怨新法太繁瑣令人怯步

疫情後，露營區的生意不佳，傳出有露營區因此關門，露營用品、露營車等相關產業生意亦受影響，許多業者抱怨管理法令太繁瑣，以及申請合法意願低...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦