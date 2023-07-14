屏東全民防堵病媒蚊 6月迄今逾動員鄉鎮市民3500人次

國內登革熱疫情持續升溫，包含台南、高雄、雲林、台中、屏東等地，陸續出現本土病例，目前已突破350例，為防堵疫情社區擴散，屏東市民今上午約720人參與清孳屏東場，分29隊清掃各村里環境；縣長周春米表示，南部氣溫高，容易孳長病媒蚊，動員全縣33鄉鎮市公所，自6月份迄今已超過3500人次參與，切記口訣「巡、倒、清、刷」，降低疫病傳播風險。

屏東場今有來自屏東市18個里的里民民，與縣長周春米、屏東市長周佳琪、環保署南區督察大隊、環保局等，共同參加「孳孳不倦，念孳再孳」活動，攜手展開清除病媒蚊孳生源，及各項清理家園工作，共同防堵登革熱疫情的傳播風險。