高市老舊公寓無障礙電梯補助 延長受理至9/30

高雄市工務局啟動原有住宅無障礙設施改善補助，針對5層樓以下老舊公寓補助增建電梯，最高補助新台幣216萬元，原本6月底截止申請，今天宣布延至9月30日。

高雄市工務局建築管理處發布新聞稿指出，今年度原有住宅無障礙設施改善補助，受理時間原本至6月30日截止申請，但許多民眾表示資料來不及準備，希望能給予較多時間準備，工務局經考量後，將申請日期延長至9月30日。

工務局表示，為了讓民眾申請計畫更易執行，協助高市老舊公寓加速改善無障礙設施，工務局除了爭取中央補助，並委託專業團隊進行先期調查作業及免費諮詢服務，解決民眾對於這項補助的疑惑，盼能藉此加速申請流程。

工務局表示，此次補助對象為住宅法施行前、即民國101年12月30日前已領有建築物使用證明文件或實施建築管理前已建造完成的集合住宅。

今年補助案延長至9月30日截止收件，有意願提出申請的民眾可洽工務局建築管理處，洽詢電話（07）3368333轉3995，或至工務局建築管理處網頁（https://build.kcg.gov.tw/）下載申請計畫書。