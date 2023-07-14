金門食雕文化成教學題材 參加課程的老師都超驚艷

金門農工餐飲科今年首次以在地金門文化、小農特色產業推出「刀雕藝術，蠔瘋狂」教師公民營活動，昨天的壓軸活動，邀請了金門傳統工藝食雕師傅蔡俊傑傳授利用魷魚乾製作出鳳凰與梅花鹿，不少上課的老師都說，這是第一次體驗金門食雕，課程相當新奇有趣，要將這個可愛的作品珍藏起來。

傳統市場的乾貨魷魚乾竟然可以變成可愛的梅花鹿？原來是金門七月普度時，常見的「食雕」也稱「菜雕」，講師蔡俊傑表示，他的父親是金門著名的外燴師傅，昔日到聚落辦桌時，如果遇到普度或廟宇奠安就要幫客戶「撿桌」，也就是製作幾碗食雕，其中供奉眾神明要用大滿漢全席食雕；七月普度，款待好兄弟要用「小滿漢」食雕。

蔡俊傑說，他沒有特別去學，就是從小跟在父親身邊幫忙，久了就無師自通練就了一身好手藝，他發現以前用豬的內臟或蔬果等生鮮食材來做食雕，很容易壞掉，在偶然機會嘗試用魷魚乾來製作食雕，發現保存的時間變長，後來他就改用魷魚乾來創作，可做出鹿、鳳凰、老鷹、龍、鰲等，蔡俊傑認為，這是一門金門飲食文化技藝，希望能將它傳承下去。

蔡俊傑透露，他的本業是保險經紀人，閒暇時才會到學校傳授「食雕」等課程，他說，從事食雕大概有10多年了，這門課有傳統特色，所以很受學生的歡迎，蔡俊傑說，目前金門只有他會用魷魚乾做梅花鹿，他大概花半小時就可以製作出栩栩如生的梅花鹿，學員大概要花2至3小時不等才能做好。梅花鹿身上的斑點，是用打火機的火烘烤出來的。

除了蔡俊傑的食雕，此次的課程還有邀請了在地蚵達人們(李金溝、李水思)帶領參與教師們親自下蚵田採石蚵、剝石蚵；還有金合利鋼刀負責人第三代吳增棟及第四代傳人吳毅桓指導教師們瞭解金門鋼刀文化如何製作、保養。