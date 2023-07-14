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高雄最富里在亞灣區 與甲仙、六龜收入差距4.8倍

聯合報／ 記者王勇超王昭月任義宇／高雄報導
高雄亞灣區的前鎮區建隆里豪宅林立，是高雄新興最富里。記者王昭月／翻攝
高雄亞灣區的前鎮區建隆里豪宅林立，是高雄新興最富里。記者王昭月／翻攝

財政部日前公布2021年綜所稅申報資料，高雄10大最富里平均所得均逾百萬元，最富里為前鎮區建隆里，平均所得177.1萬元，苓雅區苓洲里175.6萬元居次，但均收最少的甲仙區寶榮里、六龜老濃里都僅36萬餘元，收入差距約4.8倍，雖可看出高雄亞灣區正夯，但也呈現偏鄉落差；議員建議市府加強基礎建設、發展觀光，讓偏鄉農業轉型、收入增加。

高雄市府經發局表示，針對甲仙、六龜等區域皆有商圈活動行銷補助，促進地方消費，同步協助地方創生團體媒合資源，市府將持續爭取更多中央資源，提升店家數位行銷能量，開發多元行銷管道，提供產業服務。

高雄市議員高忠德表示，甲仙、六龜、桃源區居民以務農、臨時工居多，且多未走入精緻農業，收入受影響，建議市府爭取資源，結合瀑布、溫泉等天然資源發展觀光，並加強基礎建設，整建道路、公廁等公共設施，居民從傳統農業轉型觀光產業，收入自然有機會增加。

「稅收並不一定真實呈現貧富現況！」甲仙區寶隆里長連英朱認為，地方居民多務農、年齡偏高，年輕人都外移都市工作，因此里民需繳稅戶並不多，但農民多自給自足，收入不多、報稅少並不等於過得不好。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，高雄發展雖已移往北高雄，但10大最富里及平均收入破百萬的里，多數分布在南高雄，以苓雅、新興、前金最多，顯示南高雄有不少隱藏版富豪。

她表示，前金、新興等區是高雄早期商業發展核心重鎮，原就聚集不少高端客群，更不乏大地主，苓雅是市政文教中心，住戶薪資水平與房價水準都高，建商在這區推不少高總價建案，也磁吸外來高端人口移入。

資料統計，高雄均所得逾百萬的里共28里，分布8個行政區，最富里為前鎮區建隆里，其次苓雅區苓洲里，新興區榮治里第三，苓雅區有12里，新興區5里，鼓山、前金區各有3個里住戶均所得逾百萬，均所得最少為甲仙區寶榮里、六龜老濃里及興龍里。

六龜 偏鄉 高雄市

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